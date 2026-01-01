Посвящение Муслиму Магомаеву. Нет песни без тебя

Концерт-трибьют Муслиму Магомаеву в Московском Доме музыки

В Московском Доме музыки состоится концерт «Нет песни без тебя», посвящённый памяти легендарного певца Муслима Магомаева. Этот выдающийся советско-азербайджанский артист, обладающий уникальным баритоном, навсегда вошёл в историю как оперный певец и эстрадный исполнитель.

Исполнители концерта

Хиты Муслима Магомаева исполнит Николай Рябуха, стипендиат Александры Пахмутовой, который станет голосом, вдохновляющим слушателей на воспоминания о великом артисте. Поддержит исполнение симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».

Знаменитые хиты

На концерте прозвучат знаковые произведения Муслима Магомаева, такие как «Синяя вечность», «Королева красоты», «Лучший город земли», «Свадьба», «Чертово колесо», «Мелодия», «Благодарю тебя» и «Твои следы».

О Николая Рябухе

Николай Рябуха отличается великолепным бархатным голосом, наполненным глубиной и чувственностью. Критики отмечают, что его «голос, целующий сердце», а сами слушатели говорят: «Николай поет душой». Его диапазон охватывает широкий спектр музыкальных стилей — от лирических романсов до зажигательных хитов.

Концерт «Нет песни без тебя» станет замечательной возможностью почтить память артиста, который был и остается кумиром миллионов, а также насладиться музыкальным наследием Муслима Магомаева.