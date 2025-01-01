Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский

Актёр театра и кино Даниил Спиваковский представляет свою новую работу — фантастическую трагикомедию «Крошка Цахес». Этот литературный проект не только продемонстрирует талант Спиваковского, но и позволит зрителям погрузиться в мир сказочной повести немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
История «Крошки Цахеса» актуальна и сегодня. Главный герой, маленький уродец, как телом, так и душой, наделён загадочным даром: благодаря доброй фее Розабельверде, люди перестают замечать его уродство. Более того, все добрые дела приписываются ему, а за его гадкие поступки отвечают другие. Так, Крошка Цахес, сменивший имя на Циннобера, делает карьеру при дворе и собирается жениться на красавице Кандиде. Однако силы добра и справедливости не дремлют, и в конце концов карлик получает по заслугам, утонув в ночном горшке.
В этом проекте музыка станет неизменным «партнёром» артиста по сцене. Музыкальный коллектив дополнит выступление, создавая уникальную атмосферу и усиливая эмоциональную составляющую спектакля. Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Продолжительность концерта составит два отделения по 50 минут. Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который сочетает в себе элементы комедии и трагедии, и насладиться игрой талантливого Даниила Спиваковского!