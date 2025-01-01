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Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский
Билеты от 700₽
Киноафиша Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский

Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Фантастическая музыкальная трагикомедия «Крошка Цахес» с Даниилом Спиваковским

Актёр театра и кино Даниил Спиваковский представляет свою новую работу — фантастическую трагикомедию «Крошка Цахес». Этот литературный проект не только продемонстрирует талант Спиваковского, но и позволит зрителям погрузиться в мир сказочной повести немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Сюжет и персонажи

История «Крошки Цахеса» актуальна и сегодня. Главный герой, маленький уродец, как телом, так и душой, наделён загадочным даром: благодаря доброй фее Розабельверде, люди перестают замечать его уродство. Более того, все добрые дела приписываются ему, а за его гадкие поступки отвечают другие. Так, Крошка Цахес, сменивший имя на Циннобера, делает карьеру при дворе и собирается жениться на красавице Кандиде. Однако силы добра и справедливости не дремлют, и в конце концов карлик получает по заслугам, утонув в ночном горшке.

Музыка на сцене

В этом проекте музыка станет неизменным «партнёром» артиста по сцене. Музыкальный коллектив дополнит выступление, создавая уникальную атмосферу и усиливая эмоциональную составляющую спектакля. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит два отделения по 50 минут. Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который сочетает в себе элементы комедии и трагедии, и насладиться игрой талантливого Даниила Спиваковского!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский Э. Гофман. Крошка Цахес. Читает Даниил Спиваковский

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