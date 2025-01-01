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Яма
Билеты от 2500₽
Киноафиша Яма

Спектакль Яма

Постановка
VS Театр 16+
Режиссер Валентина Саянская
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Постановка по повести Александра Куприна

«Любовь — это полное слияние умов, мыслей, душ, интересов, а не только тел. Это громадное, великое чувство, могучее, как мир», — так описывал Куприн суть любви, и этот спектакль погружает зрителей в самые глубокие и противоречивые аспекты этого чувства. Спектакль исследует любовь как нечто большее, чем просто физическая близость — это борьба, страсть и душевные метания.

Глубина падений и высота взлётов

Спектакль ставит перед зрителем вопрос о ценности человеческой души, которую можно познавать через её падения и взлёты. Чем сильнее падение, тем больше шансов на поднятие, но вопрос остается: выбраться ли из этого состояния, или продолжать копать глубже, в поисках истины? Это история о тех, кто переживает любовь и боль на самых крайних и интимных уровнях.

Слова Куприна

«Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю её матерям и юношеству.» — эти слова Куприна становятся основой для спектакля, который словно вырывает сердце зрителя от боли и правды, заставляя плакать от переживаний и раздумий о любви и жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
29 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
6 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
21 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
18 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
31 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Яма Яма Яма Яма Яма Яма Яма Яма Яма Яма Яма Яма Яма Яма

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