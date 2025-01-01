Спектакль Яма

Постановка по повести Александра Куприна

«Любовь — это полное слияние умов, мыслей, душ, интересов, а не только тел. Это громадное, великое чувство, могучее, как мир», — так описывал Куприн суть любви, и этот спектакль погружает зрителей в самые глубокие и противоречивые аспекты этого чувства. Спектакль исследует любовь как нечто большее, чем просто физическая близость — это борьба, страсть и душевные метания.

Глубина падений и высота взлётов

Спектакль ставит перед зрителем вопрос о ценности человеческой души, которую можно познавать через её падения и взлёты. Чем сильнее падение, тем больше шансов на поднятие, но вопрос остается: выбраться ли из этого состояния, или продолжать копать глубже, в поисках истины? Это история о тех, кто переживает любовь и боль на самых крайних и интимных уровнях.

Слова Куприна

«Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю её матерям и юношеству.» — эти слова Куприна становятся основой для спектакля, который словно вырывает сердце зрителя от боли и правды, заставляя плакать от переживаний и раздумий о любви и жизни.