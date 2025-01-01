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Яга
Билеты от 800₽
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Спектакль Яга

Постановка
ЦДКЖ 0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Приглашаем на фэнтези-мюзикл

Первый и единственный национальный фэнтези-мюзикл — это невероятное по масштабам и зрелищности шоу, которое покорит сердца зрителей. Уникальная авторская история, яркие и запоминающиеся персонажи делают его настоящим театральным событием.

Загадочный мир

События мюзикла разворачиваются в вымышленной вселенной, где жители сказочного Королевства  живут под покровительством мудрой и справедливой королевы Раганы. Их жизнь полна счастья и довольства, однако есть одно правило, которое они строго соблюдают: нельзя покидать безопасные земли королевства и приближаться к его задворкам, где обитает недремлющее Зло.

Приключения братьев

Главные герои мюзикла — братья Алекс и Деня. Благодаря старой и необычной книге, они чудесным образом попадают в этот сказочный мир. Здесь их ждут удивительные приключения: одному из братьев суждено стать доблестным рыцарем королевы, а второго ждет плен под чарами хозяйки леса — моровой бабы по имени Яга.

Не пропустите!

Не упустите возможность окунуться в волшебный мир! Это шоу обещает удивить не только яркими костюмами и музыкальными номерами, но и глубокими моральными уроками о дружбе, смелости и борьбе со злом.

Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым впечатлениям!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 800 ₽
15 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 800 ₽

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