Спектакль Яга

Приглашаем на фэнтези-мюзикл

Первый и единственный национальный фэнтези-мюзикл — это невероятное по масштабам и зрелищности шоу, которое покорит сердца зрителей. Уникальная авторская история, яркие и запоминающиеся персонажи делают его настоящим театральным событием.

Загадочный мир

События мюзикла разворачиваются в вымышленной вселенной, где жители сказочного Королевства живут под покровительством мудрой и справедливой королевы Раганы. Их жизнь полна счастья и довольства, однако есть одно правило, которое они строго соблюдают: нельзя покидать безопасные земли королевства и приближаться к его задворкам, где обитает недремлющее Зло.

Приключения братьев

Главные герои мюзикла — братья Алекс и Деня. Благодаря старой и необычной книге, они чудесным образом попадают в этот сказочный мир. Здесь их ждут удивительные приключения: одному из братьев суждено стать доблестным рыцарем королевы, а второго ждет плен под чарами хозяйки леса — моровой бабы по имени Яга.

Не пропустите!

Не упустите возможность окунуться в волшебный мир! Это шоу обещает удивить не только яркими костюмами и музыкальными номерами, но и глубокими моральными уроками о дружбе, смелости и борьбе со злом.

Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым впечатлениям!