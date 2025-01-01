Спектакль «Я не убивала своего мужа» в Государственном театре наций

Приглашаем вас на новую постановку молодого китайского режиссёра Дина Итэна, основанную на сатирическом романе «Я не Пань Цзиньлянь» Лю Чжэньюня. Главная героиня, Ли Сюэлянь, решается на фиктивный развод, чтобы обойти закон об ограничении рождаемости. Однако её бывший муж, после развода, внезапно вступает в новый брак, обвинив её в неверности. Ли Сюэлянь начинает необратимую борьбу за свою честь и репутацию, стремясь доказать, что она не является символом прелюбодеяния и злодейства, как образ Пань Цзиньлянь.

Культура и традиции

Режиссёр Дин Итэн соединяет в спектакле китайскую литературу и многовековые традиции театра, привнося элементы российского актёрского мастерства. «В спектакле много китайской специфики, но он понятен людям любой национальности, ведь это история о человеческих чувствах и поиске правды,» — утверждает режиссёр. Зрители смогут насладиться яркими костюмами, китайскими музыкальными инструментами и динамичными актёрскими трюками, создающими атмосферу веселья.

Уникальные декорации

Художник-сценограф Лю Кэдун разработал уникальную декорацию в виде перевёрнутой сковороды-вок, что символизирует окончательный разрыв отношений и начало нового пути для главной героини. Эта необычная идея добавляет глубину и символизм в повествование спектакля.

Традиции китайского театра

Российские актёры в процессе подготовки к спектаклю осваивали искусство традиционного китайского грима и специфические сценические движения. Кроме того, они познакомились с некоторыми секретами китайской оперы, корни которой уходят в III век нашей эры.

Благодарности

Театр выражает благодарность Марии Кузиной за помощь в подготовке проекта.