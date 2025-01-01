Меню
Детям на Рождество
Киноафиша Детям на Рождество

Детям на Рождество

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка Чайковского детям от Кубанского симфонического оркестра

Кубанский симфонический оркестр готовит замечательный подарок для детей на Рождество. Не упустите возможность насладиться магией классической музыки с произведениями Петра Ильича Чайковского!

Под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского, оркестр исполнит оркестровую версию «Детского альбома». Это произведение, написанное для детей, полное ярких мелодий и увлекательных историй, станет прекрасным началом праздника.

Музыковед и лектор

Знатоки и ценители музыки смогут узнать интересные истории и секреты звучания произведений благодаря бессменной ведущей концертов — музыковеду и заслуженному деятелю искусств Краснодарского края Нине Магдалиц. Ее глубокое понимание музыки создаст атмосферу увлекательного просмотра для всей семьи.

Неотъемлемая часть культурного досуга

Подарите себе и своим детям незабываемый опыт в мире классической музыки. Это событие станет отличным вариантом для семейного досуга и поможет привить любовь к искусству в юных сердцах. Присоединяйтесь к Кубанскому симфоническому оркестру и откройте для себя удивительный мир музыкального детства!

Купить билет на концерт Детям на Рождество

Январь
6 января вторник
12:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 600 ₽

