Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Всегда один
Киноафиша Всегда один

Спектакль Всегда один

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 16+
Продолжительность 105 минут
Возраст 16+

О спектакле

История одной уединенной жизни 

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима состоится показ увлекательного спектакля, главный герой которого — Коляй Коляич. Он ведет уединённую жизнь в заброшенном поместье, но однажды его мир нарушает неожиданный визит.

Коляй Коляич сталкивается с тем, что к нему приходит его жена. Проблема в том, что он уверен: никогда не был женат. С этого момента начинаются его психологические приключения, полные неожиданных поворотов и ярких эмоций.

Спектакль обещает заинтересовать любителей неожиданного сюжета и глубоких психологических драмах. Это отличный повод для тех, кто ценит театральное искусство и хочет увидеть неординарную историю на сцене.

Фотографии

Всегда один Всегда один Всегда один
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше