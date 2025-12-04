Меню
Там, где сбываются мечты
Киноафиша Там, где сбываются мечты

Спектакль Там, где сбываются мечты

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Тайны и интриги в спектакле театра «Нур»

Театр «Нур» представляет новое захватывающее произведение, где девушек ожидают недомолвки, интриги и внезапные сюрпризы. Действие разворачивается в заброшенном доме, расположенном в уединенном лесу, где героини сталкиваются с рядом неожиданностей.

Заброшенный дом как театральная площадка

Отсутствие связи и привычных удобств создает уникальную атмосферу, в которой происходят все события спектакля. Главные героини находятся под постоянным наблюдением видеокамер, что добавляет напряжения и интриги. Неожиданные партнёры по игре и загадочные наблюдатели лишь усиливают интерес к происходящему на сцене.

Для любителей авантюрных историй

Спектакль станет настоящей находкой для тех, кто ценит авантюрные истории с завораживающими поворотами. Каждый зритель сможет почувствовать себя частью загадочной и оригинальной постановки, которая обещает увлечь своим сюжетным хитросплетением.

Не упустите возможность стать свидетелем этого необычного театрального события в театре «Нур». Приходите и окунитесь в мир интриг и неожиданных открытий!

11 декабря четверг
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽
8 января четверг
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽

