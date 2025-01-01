Свадебные интриги в Тифлисе. Ханума на сцене Молодежного театра

Приглашаем вас в старинный Тифлис, где развернётся захватывающий спектакль «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели. Здесь главная сваха города, Ханума, берётся устроить свадьбу для родовитого, но разорившегося князя Вано Пантиашвили.

Неожиданные повороты сюжета

Невеста, которую подбирает соперница Ханумы, хоть и богата, молода и красива, но её сердце принадлежит учителю. Кому-то из героев предстоит столкнуться с любовными сложностями и интригами, но не обойтись без смекалки Ханумы!

Яркие моменты спектакля

Зрителей ждут забавные интриги, зажигательные песни и танцы, а также колоритные костюмы. Блистательная игра актеров сделает это представление незабываемым.

Языковая доступность

Спектакль будет представлен на башкирском языке с синхронным переводом на русский, что делает его доступным для широкой аудитории.