Ханума
Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 115 минут
Возраст 12+

О спектакле

Свадебные интриги в Тифлисе. Ханума на сцене Молодежного театра 

Приглашаем вас в старинный Тифлис, где развернётся захватывающий спектакль «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели. Здесь главная сваха города, Ханума, берётся устроить свадьбу для родовитого, но разорившегося князя Вано Пантиашвили.

Неожиданные повороты сюжета

Невеста, которую подбирает соперница Ханумы, хоть и богата, молода и красива, но её сердце принадлежит учителю. Кому-то из героев предстоит столкнуться с любовными сложностями и интригами, но не обойтись без смекалки Ханумы!

Яркие моменты спектакля

Зрителей ждут забавные интриги, зажигательные песни и танцы, а также колоритные костюмы. Блистательная игра актеров сделает это представление незабываемым.

Языковая доступность

Спектакль будет представлен на башкирском языке с синхронным переводом на русский, что делает его доступным для широкой аудитории.

Купить билет на спектакль Ханума

Январь
9 января пятница
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 500 ₽

Фотографии

Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
0+
Детские елки
Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
23 декабря в 16:00 Башкортостан
от 400 ₽
Вернуть нельзя потерять
6+
Драма Детский
Вернуть нельзя потерять
26 декабря в 11:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
Билеты
Бешеные деньги
12+
Драма
Бешеные деньги
20 февраля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 300 ₽
