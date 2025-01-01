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Вождь краснокожих
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вождь краснокожих

Спектакль Вождь краснокожих

Постановка
Губернский театр 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Вождь краснокожих» по мотивам рассказа О. Генри 

Спектакль «Вождь краснокожих» поставлен по мотивам знаменитого рассказа американского писателя О.Генри, жившего во второй половине XIX века. Это увлекательная история о двух авантюристах с Дикого Запада, которые решаются на похищение мальчика, чтобы получить выкуп от его состоятельного отца.

Малыш Джонни, однако, оказывается настоящим бесенком. Он провозглашает себя вождем краснокожих и начинает устраивать своим захватчикам жизнь с такими приключениями, от которых у них стынет кровь в жилах. Невезучие разбойники вскоре осознают, что не способны справиться с буйной детской фантазией и начинают мечтать о том, как бы избавиться от Джонни любым способом.

Музыка и атмосфера

Под задорную музыку кантри разворачивается смешная и захватывающая история. В ней есть все, что может понравиться детям: индейцы, бандиты, драки и розыгрыши. Это идеальный спектакль для семейного просмотра, который подарит зрителям множество ярких эмоций и веселых моментов.

Интересные факты

  • О.Генри, автор оригинального рассказа, известен своим мастерством создания неожиданного сюжета и юмора.
  • Спектакль сочетает в себе элементы комедии и приключения, что делает его привлекательным для зрителей всех возрастов.
  • Кантри-музыка, звучащая в спектакле, создает особую атмосферу Дикого Запада и подчеркивает хулиганский дух главных героев.

Не упустите возможность увидеть «Вождя краснокожих» — спектакль, который напомнит о приключениях и фантазиях детства, а также о важности смелости и дружбы!

Режиссер
Валерий Якунин
В ролях
Алексей Веретин
Сергей Кисса
Евгений Гомоной
Степан Куликов
Олег Курлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
27 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽

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