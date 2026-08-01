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Сказка рыбки золотой
Билеты от 900₽
Киноафиша Сказка рыбки золотой

Спектакль Сказка рыбки золотой

Постановка
Уголок дедушки Дурова 0+
Возраст 0+
Билеты от 900₽

О спектакле

Сказка о Золотой рыбке в театре Дурова

«Сказка о Золотой рыбке» в исполнении легендарного «Уголка дедушки Дурова» — это не просто театральная постановка, а бережно хранимая традиция московского театра зверей. Здесь классический сюжет Александра Пушкина оживает благодаря уникальному синтезу актерской игры и дрессуры.

Спектакль адаптирован специально для детской аудитории. Зрители становятся свидетелями того, как животные-актеры, прошедшие строгий отбор и длительное обучение по гуманным методикам школы Дуровых, органично вплетаются в канву сказочного повествования. Они изображают морских обитателей, птиц и других персонажей, необходимых для раскрытия истории о старике, старухе и их волшебной находке.

Искусство без принуждения

Особенностью этой постановки является отказ от принуждения: каждый трюк или выход животного на сцену основан на естественных рефлексах и положительном подкреплении. Это позволяет зрителям видеть искреннее взаимодействие между человеком и природой, а не просто цирковые номера.

Режиссеры театра мастерски используют способность животных к импровизации и их реакцию на голос ведущего. Это создает иллюзию осмысленного участия зверей в диалогах и ситуациях, описанных Пушкиным, вызывая у детей живой восторг. Кроме того, спектакль воспитывает бережное отношение к братьям нашим меньшим.

Дух старой московской интеллигентности

Атмосфера спектакля пропитана духом старой московской интеллигентности и доброты, характерной для всего наследия семьи Дуровых. Главными героями остаются не только люди, но и их верные четвероногие и пернатые друзья, демонстрирующие удивительную сообразительность и грацию. Они превращают знакомую с детства сказку в незабываемое живое представление, которое учит мудрости, скромности и ценности внутреннего содержания выше внешних богатств.

История рассказывает о старухе, которую чуть не погубила ее неуемная жадность. Вам эту историю поведает настоящая живая Золотая Рыбка, а помогать ей будут козы, лисы, гуси, хорьки, пони, собаки, обезьянка и попугай.

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Август
Сентябрь
29 августа суббота
12:00
Уголок дедушки Дурова Москва, Дурова, 4 строение 1
от 900 ₽
15:00
Уголок дедушки Дурова Москва, Дурова, 4 строение 1
от 900 ₽
5 сентября суббота
11:00
Уголок дедушки Дурова Москва, Дурова, 4 строение 1
от 900 ₽
6 сентября воскресенье
11:00
Уголок дедушки Дурова Москва, Дурова, 4 строение 1
от 900 ₽
10 сентября четверг
11:00
Уголок дедушки Дурова Москва, Дурова, 4 строение 1
от 900 ₽
12 сентября суббота
11:00
Уголок дедушки Дурова Москва, Дурова, 4 строение 1
от 900 ₽
14:00
Уголок дедушки Дурова Москва, Дурова, 4 строение 1
от 900 ₽
13 сентября воскресенье
11:00
Уголок дедушки Дурова Москва, Дурова, 4 строение 1
от 900 ₽
14:00
Уголок дедушки Дурова Москва, Дурова, 4 строение 1
от 900 ₽

Фотографии

Сказка рыбки золотой

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