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Восточная феерия
Билеты от 900₽
Киноафиша Восточная феерия

Восточная феерия

12+
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте

Восточная феерия: волшебство танца в Доме музыки

Приглашаем вас на уникальное мероприятие «Восточная феерия», которое подарит зрителям настоящий взрыв эмоций и красок. Это выступление — не просто шоу, а яркая вспышка страсти, нежности, дерзости и кротости, завораживающей магии восточного танца.

Состав участников

Концерт соберет под одной крышей лучших российских исполнителей восточного танца. Среди них:

  • Светлана Смирнова
  • Валида Сачакова
  • Айда Хассан
  • Латифа Алия
  • Ансамбль «Бахор Ракс»

Загадка восточного танца

Восточный танец уже многие века вдохновляет поэтов, музыкантов и художников. Программа нашего концерта имеет целью передать изысканную атмосферу арабского искусства и открыть зрителям тайну волшебства этого завораживающего вида искусства.

Новые таланты

Кроме признанных мастеров восточных танцев, на сцене выступят и новые звезды – победители видеоконкурса «Восточная феерия». Их исполнение станет свежим взглядом на традиционное искусство.

Подробности о мероприятии

Программа может изменяться, поэтому следите за обновлениями. Длительность концерта — два отделения по 60 минут каждое. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!

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Ноябрь
20 ноября пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽

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