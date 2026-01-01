Восточная феерия: волшебство танца в Доме музыки

Приглашаем вас на уникальное мероприятие «Восточная феерия», которое подарит зрителям настоящий взрыв эмоций и красок. Это выступление — не просто шоу, а яркая вспышка страсти, нежности, дерзости и кротости, завораживающей магии восточного танца.

Состав участников

Концерт соберет под одной крышей лучших российских исполнителей восточного танца. Среди них:

Светлана Смирнова

Валида Сачакова

Айда Хассан

Латифа Алия

Ансамбль «Бахор Ракс»

Загадка восточного танца

Восточный танец уже многие века вдохновляет поэтов, музыкантов и художников. Программа нашего концерта имеет целью передать изысканную атмосферу арабского искусства и открыть зрителям тайну волшебства этого завораживающего вида искусства.

Новые таланты

Кроме признанных мастеров восточных танцев, на сцене выступят и новые звезды – победители видеоконкурса «Восточная феерия». Их исполнение станет свежим взглядом на традиционное искусство.

Подробности о мероприятии

Программа может изменяться, поэтому следите за обновлениями. Длительность концерта — два отделения по 60 минут каждое. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!