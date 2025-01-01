Сергей Мазаев. Queentet

Сергей Мазаев: рок и классика в одном концерте

Сергей Мазаев — легендарный рок-музыкант и бессменный лидер группы «Моральный кодекс». Однако не все знают, что его музыкальное образование началось с кларнета. В своем новом эксперименте Мазаев решает соединить рок и классику, предложив зрителям уникальную концертную программу.

Музыкальное разнообразие и личный выбор

Сергей рассказывает: «За последние 20 лет у меня накопилось много «неформатной» музыки, которая не совсем вписывается в рамки «Морального кодекса». Я решил спеть песни из детства, которые любил: Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Фрэнка Синатры... Естественно, будут и хиты «Морального кодекса».

Состав коллектива

Сергей Мазаев будет солировать на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета, в состав которого входят:

Кларнет — заслуженный артист РФ Сергей Мазаев

1-ая скрипка — Константин Казначеев

2-ая скрипка — Анна Пасько

Альт — Анна Журавлёва

Виолончель — Ольга Дёмина

Контрабас — Сергей Гейер

Все участники — настоящие профессионалы, обладающие опытом участия в международных конкурсах и фестивалях.

Высокая оценка зрителей

Безупречный музыкальный вкус, легкость подачи и глубина исполнения Сергея Мазаева уже заслужили высокую оценку зрителей и слушателей. Не упустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента!

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