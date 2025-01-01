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Сергей Мазаев. Queentet
Билеты от 2500₽
Киноафиша Сергей Мазаев. Queentet

Сергей Мазаев. Queentet

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Сергей Мазаев: рок и классика в одном концерте

Сергей Мазаев — легендарный рок-музыкант и бессменный лидер группы «Моральный кодекс». Однако не все знают, что его музыкальное образование началось с кларнета. В своем новом эксперименте Мазаев решает соединить рок и классику, предложив зрителям уникальную концертную программу.

Музыкальное разнообразие и личный выбор

Сергей рассказывает: «За последние 20 лет у меня накопилось много «неформатной» музыки, которая не совсем вписывается в рамки «Морального кодекса». Я решил спеть песни из детства, которые любил: Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Фрэнка Синатры... Естественно, будут и хиты «Морального кодекса».

Состав коллектива

Сергей Мазаев будет солировать на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета, в состав которого входят:

  • Кларнет — заслуженный артист РФ Сергей Мазаев
  • 1-ая скрипка — Константин Казначеев
  • 2-ая скрипка — Анна Пасько
  • Альт — Анна Журавлёва
  • Виолончель — Ольга Дёмина
  • Контрабас — Сергей Гейер

Все участники — настоящие профессионалы, обладающие опытом участия в международных конкурсах и фестивалях.

Высокая оценка зрителей

Безупречный музыкальный вкус, легкость подачи и глубина исполнения Сергея Мазаева уже заслужили высокую оценку зрителей и слушателей. Не упустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента!

Ждем вас на Арбате!

Не пропустите уникальное событие, которое обещает удивить даже самых искушенных меломанов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

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