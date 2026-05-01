Фрэнк Синатра трибьют. Лучшее

Нью-йоркский джаз в центре Москвы

В ресторане «Петрович» пройдёт концерт, который перенесёт вас в атмосферу уютного нью-йоркского лаунжа середины XX века. В этот вечер Академ Джаз Клуб представит известные хиты Фрэнка Синатры.

Музыкальная программа

В программе концерта звучат легендарные композиции, такие как New York, New York, Moon River, Fly Me to the Moon, My Way, Strangers in the Night и I’ve Got You Under My Skin. Эти мелодии, ставшие классикой джаза, позволят ощутить атмосферу настоящего музыкального праздника.

Исполнитель вечера

Концерт исполнит Руслан Воротников, выпускник академии имени Гнесиных и лауреат международных конкурсов. Его талант и чувство стиля сделают этот вечер незабываемым для всех любителей джаза.

Кому стоит посетить

Концерт будет особенно интересен тем, кто ценит джазовую музыку и атмосферу прошлого века. Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением в живописной обстановке ресторана «Петрович».