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Волшебный мир закулисья
Киноафиша Волшебный мир закулисья

Спектакль Волшебный мир закулисья

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О спектакле

Уникальный интерактивный спектакль в Красноярском драматическом театре

Красноярский драматический театр имени Пушкина приглашает вас на интерактивный спектакль, который предоставит возможность заглянуть за кулисы театрального мира. Этот уникальный проект подарит зрителям незабываемые моменты и увлекательные открытия.

Что вас ждет?

На протяжении часа настоящий артист театра проведет экскурсию по различным театральным службам: гримерно-постижерному, костюмерному и реквизиторскому цехам. Гости смогут:

  • прикасаться к декорациям;
  • заглянуть в артистические гримерные;
  • увидеть зрительный зал со сцены в свете софитов.

История и современность театра

Во время спектакля вас ждет увлекательный рассказ о богатой истории и современной жизни Красноярского драматического театра. Это отличная возможность для всех, кто интересуется театральным искусством и хочет узнать больше о том, что происходит за сценой.

Приходите и откройте для себя магию театра!

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