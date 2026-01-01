Уникальный интерактивный спектакль в Красноярском драматическом театре

Красноярский драматический театр имени Пушкина приглашает вас на интерактивный спектакль, который предоставит возможность заглянуть за кулисы театрального мира. Этот уникальный проект подарит зрителям незабываемые моменты и увлекательные открытия.

Что вас ждет?

На протяжении часа настоящий артист театра проведет экскурсию по различным театральным службам: гримерно-постижерному, костюмерному и реквизиторскому цехам. Гости смогут:

прикасаться к декорациям;

заглянуть в артистические гримерные;

увидеть зрительный зал со сцены в свете софитов.

История и современность театра

Во время спектакля вас ждет увлекательный рассказ о богатой истории и современной жизни Красноярского драматического театра. Это отличная возможность для всех, кто интересуется театральным искусством и хочет узнать больше о том, что происходит за сценой.

Приходите и откройте для себя магию театра!