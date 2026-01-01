Спектакль Иисус Христос суперзвезда

Иисус Христос суперзвезда
Постановка
Театр «Рок-опера» 12+
Рок-опера Иисус Христос – суперзвезда в Красноярске

Легендарная рок-опера Иисус Христос – суперзвезда вновь удивит зрителей! Премьера состоится 5 ноября в Красноярской краевой филармонии.

Это произведение, созданное композитором Эндрю Ллойдом Уэббером и либреттистом Тимом Райсом, стало знаковым для театрального мира. Поставленная в 1971 году на Бродвее, рок-опера мгновенно завоевала зрительскую любовь и высокие оценки критиков. Даже в Лондоне, где она также пользовалась большим успехом, возникли опасения, что сочетание рок-музыки и религиозных тем может вызвать недовольство среди верующих. Однако публика приняла премьеру с восторгом, и некоторые мелодии стали исполняться в церквах во время праздников.

Музыкальная и театральная команда

  • Адаптация на русском языке выполнена Григорием Кружковым и Мариной Бородицкой.
  • Музыкальная редакция – Юрий Маркелов.
  • Постановка – заслуженные деятели искусств РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов.
  • Балетмейстер – Геннадий Абрамов.
  • Художник-постановщик – Алла Коженкова.
  • Звукорежиссёры – Дмитрий Бирюков, Алексей Родичев, Сергей Прокопов.
  • Художники по свету – засл. раб. культуры РФ Пётр Пчелинцев, Глеб Затеев, Станислав Демидов.

Воздействие на зрителей

Современный текст и мощная рок-музыка заставляют зрителей задуматься о важных философских темах, таких как вера и лидерство. Сцена спектакля отличается от традиционного прочтения и ближе к Священному Писанию. Многие молодые люди, увидев Иисуса Христа – суперзвезду, возвращаются к вере и даже приходят в церковь.

Новая версия к 30-летию театра

Спектакль был обновлён к 30-летию театра Рок-Опера, сохраняя свою актуальность и притягательность для современной аудитории.

Ноябрь
5 ноября четверг
19:00
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
от 2500 ₽

