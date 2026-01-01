Спектакль Иисус Христос суперзвезда

Рок-опера Иисус Христос – суперзвезда в Красноярске

Легендарная рок-опера Иисус Христос – суперзвезда вновь удивит зрителей! Премьера состоится 5 ноября в Красноярской краевой филармонии.

О спектакле

Это произведение, созданное композитором Эндрю Ллойдом Уэббером и либреттистом Тимом Райсом, стало знаковым для театрального мира. Поставленная в 1971 году на Бродвее, рок-опера мгновенно завоевала зрительскую любовь и высокие оценки критиков. Даже в Лондоне, где она также пользовалась большим успехом, возникли опасения, что сочетание рок-музыки и религиозных тем может вызвать недовольство среди верующих. Однако публика приняла премьеру с восторгом, и некоторые мелодии стали исполняться в церквах во время праздников.

Музыкальная и театральная команда

Адаптация на русском языке выполнена Григорием Кружковым и Мариной Бородицкой.

Музыкальная редакция – Юрий Маркелов.

Постановка – заслуженные деятели искусств РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов.

Балетмейстер – Геннадий Абрамов.

Художник-постановщик – Алла Коженкова.

Звукорежиссёры – Дмитрий Бирюков, Алексей Родичев, Сергей Прокопов.

Художники по свету – засл. раб. культуры РФ Пётр Пчелинцев, Глеб Затеев, Станислав Демидов.

Воздействие на зрителей

Современный текст и мощная рок-музыка заставляют зрителей задуматься о важных философских темах, таких как вера и лидерство. Сцена спектакля отличается от традиционного прочтения и ближе к Священному Писанию. Многие молодые люди, увидев Иисуса Христа – суперзвезду , возвращаются к вере и даже приходят в церковь.

Новая версия к 30-летию театра