Ясон и Медея
Киноафиша Ясон и Медея

Спектакль Ясон и Медея

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 75 минут
Возраст 16+

О спектакле

Древнегреческий миф о Ясоне и Медее на театральной сцене

Драматический театр им. Пушкина представляет новый спектакль режиссёра Ольги Белобровой. В основе постановки лежит миф о Ясоне и Медее, который раскрывает вечные темы отношений — не только между людьми, но и с самим собой. Герои древнегреческого мифа становятся близкими и понятными. Их истории обретут современное звучание и ироничный оттенок.

Размышления о человеческих страстях

Каждый из нас в детстве окунулся в мир древнегреческих мифов, где боги и герои казались далеко от нас. Они сражались с чудовищами и управляли стихиями, но так неумело справлялись с собственными страстями. Эти мифы передают важные идеи о самопознании, любви и предназначении.

Современная интерпретация

Сюжет о Ясоне и Медее полон ярких и кровавых событий, от которых нельзя оторваться. А что, если этот миф станет ближе к нам? Боги спустятся с Олимпа и будут петь знакомые песни. Тексты Еврипида и Ануя зазвучат современно, а Ясон и Медея откровенно поделятся всем, что накопилось за века. Спектакль обещает быть стильным, ироничным и глубоким, затрагивая сердца зрителей, как стрела Амура.

Купить билет на спектакль Ясон и Медея

В других городах
Апрель
6 апреля понедельник
20:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Жизнь, как дым...
12+
Драма Музыка
Жизнь, как дым...
19 апреля в 18:00 Красноярский музыкальный театр
от 700 ₽
Сказка панельных домов
16+
Драма
Сказка панельных домов
12 апреля в 18:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 2200 ₽
Кошмарики
6+
Комедия Детский
Кошмарики
25 апреля в 11:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 700 ₽
