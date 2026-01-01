Спектакль Ясон и Медея

Древнегреческий миф о Ясоне и Медее на театральной сцене

Драматический театр им. Пушкина представляет новый спектакль режиссёра Ольги Белобровой. В основе постановки лежит миф о Ясоне и Медее, который раскрывает вечные темы отношений — не только между людьми, но и с самим собой. Герои древнегреческого мифа становятся близкими и понятными. Их истории обретут современное звучание и ироничный оттенок.

Размышления о человеческих страстях

Каждый из нас в детстве окунулся в мир древнегреческих мифов, где боги и герои казались далеко от нас. Они сражались с чудовищами и управляли стихиями, но так неумело справлялись с собственными страстями. Эти мифы передают важные идеи о самопознании, любви и предназначении.

Современная интерпретация

Сюжет о Ясоне и Медее полон ярких и кровавых событий, от которых нельзя оторваться. А что, если этот миф станет ближе к нам? Боги спустятся с Олимпа и будут петь знакомые песни. Тексты Еврипида и Ануя зазвучат современно, а Ясон и Медея откровенно поделятся всем, что накопилось за века. Спектакль обещает быть стильным, ироничным и глубоким, затрагивая сердца зрителей, как стрела Амура.