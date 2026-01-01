Спектакль Три дня в деревне

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 160 минут
Возраст 16+

О спектакле

Три дня в деревне: спектакль о страсти и разрушении по одноимённой пьесе английского драматурга Патрика Марбера

Драматический театр им. Пушкина представляет спектакль по одноимённой пьесе английского драматурга Патрика Марбера. В центре истории — Наталья Петровна, чья размеренная жизнь в деревенском доме переворачивается из-за внезапно вспыхнувшей любви. Её страсти приводят к поступкам, меняющим судьбы окружающих.

Спектакль удостоился наград на таких фестивалях, как «Биеннале театрального искусства» и «Театральная весна». Он будет интересен любителям психологических драм и современным интерпретациям классики.

Сюжет и тематика

«Три дня в деревне» — это рассказ о любви как стихии, способной разрушить даже самые устойчивые устои. Жизнь главной героини, Натальи Петровны, кажется идеальной, но всё меняется, когда она осознает свои чувства. Любовь становится для неё источником мучений и неудобств, порождая стремление совершать неожиданные, порой подлые поступки.

В этом пожаре страстей, полные любви и ревности, герои спектакля проживут всего три дня, которые станут решающими для их жизни.

Награды и признание

  • Спектакль стал участником «Биеннале театрального искусства-2018» в Москве.
  • На фестивале «Уроки режиссуры» режиссер Олег Рыбкин получил звание «Лауреата» за «Урок превращения классического текста в лирическое высказывание».
  • На краевом фестивале «Театральная весна – 2019» Олег Рыбкин был отмечен за лучшую работу режиссера, а Анна Богомолова получила награду за лучшую роль второго плана.

Эксклюзивная постановка

Спектакль по пьесе Патрика Марбера открыл 144-й творческий сезон театра Пушкина. Это первая постановка в России, и в течение года её можно будет увидеть только на сцене красноярского драмтеатра. Пьеса переведена Ольгой Варшавер и Наталией Тульчинской, что добавляет ей уникальности и актуальности.

Апрель
22 апреля среда
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 200 ₽

Фотографии

Три дня в деревне

