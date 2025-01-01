Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебные кошки
Киноафиша Волшебные кошки

Спектакль Волшебные кошки

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Магия кошачьих трюков в спектакле Владимира Куклачева

Владимир Куклачёв, младший сын известного артиста и создателя Театра кошек Юрия Куклачева, продолжает семейные традиции в мире искусства. Начав свой путь с хореографического образования и работы танцором, он не мог расстаться с балетом. Это стремление привело к созданию уникального спектакля «Волшебные кошки», который сочетает в себе балетные номера и удивительные трюки с кошками.

Спектакль «Волшебные кошки» был встречен зрителями с энтузиазмом, и Владимир осознал, что нашёл свой истинный путь в искусстве. Искусное соединение балета и кошачьих трюков стало его фирменным стилем, который радует зрителей всех возрастов.

Театр кошек: школа доброты и оптимизма

Театр кошек Юрия Куклачева, существующий уже более 20 лет, является единственным театром кошек в мире. Он не только развлекает, но и воспитывает доброту и человечность в детях, помогая им стать хорошими людьми, которые с уважением относятся к кошкам и другим живым существам.

Для взрослых театр Куклачёва становится источником оптимизма и жизненных сил, позволяя вновь окунуться в беззаботное детство. Не упустите шанс посетить этот удивительный спектакль и насладиться атмосферой тепла и доброты, а также зарядиться позитивом от талантливых полосатых артистов!

В ролях
Владимир Куклачев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 14 августа
Лазаревский центр национальных культур Сочи, Победы, 28
20:00 от 1300 ₽
Челябинск, 6 января
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
12:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
0+
Детские елки Ледовый
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
10 сентября в 17:30 Сочи Парк-арена
от 2000 ₽
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
0+
Детские елки Ледовый
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
11 сентября в 19:00 Сочи Парк-арена
от 2000 ₽
Танцевальная терапия «Я танцую по стране»
12+
Интерактивный Сторителлинг
Танцевальная терапия «Я танцую по стране»
2 августа в 18:00 Комсомольский сквер
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше