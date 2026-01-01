Спектакль Анна Каренина

Оповещения от Киноафиши
Анна Каренина
Балет Бориса Эйфмана 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Анна Каренина: Балет по роману Толстого

«Анна Каренина» — балет в двух актах по роману Л. Н. Толстого. Это произведение создано в соавторстве хореографа Бориса Эйфмана и композитора П. И. Чайковского. На сцене вы увидите уникальное сочетание психологической драмы и танца, которое глубоко раскрывает человеческие эмоции и переживания.

Спектакль насыщен сложными хореографическими композициями и оригинальными декорациями, иллюстрирующими внутреннюю борьбу героини. Балет будет интересен как любителям театра, так и тем, кто стремится понять тонкости психологической драмы.

Драма и страсть

В своем балете Эйфман акцентирует внимание на любовном треугольнике «Анна — Каренин — Вронский», убирая второстепенные линии романа Толстого. Пластика танца отражает страсть и драму, с которыми сталкивается главная героиня. Хореограф считает, что именно этот «основной инстинкт» приводит к преступлению против общественных норм и разрушает внутренний мир Анны.

Современные параллели

Эйфман подчеркивает, что его балет актуален для сегодняшнего дня. Эмоциональное наполнение спектакля и его сильные параллели с реальностью создают живой отклик у современного зрителя. Высочайшая исполнительская техника труппы и глубокая хореография передают все психологические перипетии романа Толстого, оставляя зрителей под сильным впечатлением.

В других городах
Март
8 марта воскресенье
20:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 22000 ₽
9 марта понедельник
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 18000 ₽

Фотографии

Анна Каренина

