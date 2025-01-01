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Танцевальная терапия «Я танцую по стране»
Киноафиша Танцевальная терапия «Я танцую по стране»

Спектакль Танцевальная терапия «Я танцую по стране»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой в Сочи

Добро пожаловать на уникальный танцевальный экспириенс, где с помощью музыки и заданий в наушниках вы сможете открыть истинного себя. Это пространство, где незнакомые люди объединяются, чтобы выпустить наружу все, что накопилось за долгое время, избавляясь от предрассудков и внутренних ограничений.

Здесь вы почувствуете невероятное единение с другими людьми, ощутите радость и тепло. Наши гости описывают этот опыт как уникальное сочетание глубокой медитации, сеанса у психолога, бегового марафона, тихой вечеринки, масштабного концерта и тренинга по коммуникации. Смешайте всё это, но не взбалтывайте, и вы получите нашу танцевальную прогулку. Это не передать словами — лучше попробовать самим!

Как подготовиться к прогулке?

  • Возьмите с собой только самое необходимое. Мы присмотрим за вашими вещами, но лучше, если их будет немного.
  • Наденьте удобную одежду и обувь. Вы будете много, нет… ОЧЕНЬ МНОГО двигаться: прыгать, бегать, танцевать. Хорошо, если ничего не будет стеснять ваших движений.

Нужно ли быть профессиональным танцором?

Нет! Танцевальная прогулка будет интересна всем, независимо от уровня подготовки. Зажигательный и чуткий танцор-проводник направит вас и зарядит положительной энергией. Разрешите себе быть собой и откройте новые горизонты вместе с нами!

Будет ли на прогулке Ирина Горбачева?

Танцевальная терапия создана и записана Ириной Горбачёвой. На протяжении всей прогулки вас сопровождает её голос в наушниках и танцор-проводник. На самой прогулке она не присутствует.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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