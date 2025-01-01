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Петр Первый
Билеты от 1000₽
Киноафиша Петр Первый

Спектакль Петр Первый

12+
Режиссер Иркин Габитов
Продолжительность 2 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Опера «Петр Первый» Челябинского театра оперы и балета в Москве

Вас ждет поистине грандиозный проект — мировая премьера оперы «Петр Первый». Это масштабное произведение охватывает важнейшие события из истории России, начиная с поражения под Нарвой и заканчивая победами в Полтавской битве и Гангутском морском сражении.

Сюжет и тематика

Спектакль погружает зрителей в мир придворных интриг, предательства и заговоров европейских держав. Эти элементы не ослабляют, а наоборот, укрепляют уверенность Петра в своей правоте. Он черпает силы в любви к Отечеству и беззаветной преданности своей супруге Екатерине.

Личное в великом

Особое внимание в опере уделяется отношениям между Петром и Екатериной. Важные решения монарх принимает, обращаясь к возлюбленной в своих письмах. Эта тема любви двух великих царственных особ становится скрепляющим элементом всей композиции оперы.

Интересные факты

Опера «Петр Первый» обещает стать не только музыкальным, но и визуальным событием. Сценография и костюмы будут отражать дух эпохи Петра I, что позволит зрителям глубже понять исторический контекст. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

Следите за анонсами и будьте готовы к погружению в захватывающую историю, которая оживит страницы российской истории на сцене Челябинского театра оперы и балета.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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