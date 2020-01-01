Меню
Волшебные кошки. При участии Юрия Куклачева
Спектакль Волшебные кошки. При участии Юрия Куклачева

Спектакль Волшебные кошки. При участии Юрия Куклачева

0+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
О концерте/спектакле

«Волшебные кошки» — спектакль от Театра кошек Владимира Куклачева в Театральном центре на Плющихе

Единственный в мире Театр кошек, основанный Юрием Куклачёвым, представляет новый спектакль Владимира Куклачева — «Волшебные кошки». Этот уникальный проект сочетает в себе элементы балета и удивительные трюки с кошками, создавая поистине волшебную атмосферу.

Творческий путь Владимира Куклачева

Владимир, младший сын Юрия Куклачева, начал свою карьеру как танцор после получения хореографического образования. Однако, вдохновленный традициями семейного театра, он решил продолжить дело отца. Так родился спектакль «Волшебные кошки», который быстро завоевал внимание зрителей и стал отправной точкой в его творческой карьере.

Искусство и доброта

Театр кошек Юрия Куклачева существует уже более 20 лет и стал не только театром, но и школой доброты. Он учит детей быть добрыми и отзывчивыми, а взрослых наполняет оптимизмом и помогает вспомнить радость детства. Здесь каждый зритель может увидеть, как трогательные полосатые артисты взаимодействуют с людьми и друг с другом.

Особенности спектакля

В спектакле участвует 50 животных, которые демонстрируют свои таланты в сочетании с балетными номерами. Это зрелище невозможно пропустить! «Волшебные кошки» подарят вам море позитива и заряд доброты.

Не упустите возможность насладиться уникальным шоу, которое объединяет искусство и любовь к животным!

Ноябрь
22 ноября суббота
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 500 ₽
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 500 ₽

