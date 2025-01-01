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Наш 9 «Б»
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Спектакль Наш 9 «Б»

Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальная композиция о Великой Отечественной Войне

Постановка повествует о героизме детей 40-х годов, чьи судьбы были разрушены войной. Молодые сердца полны дружбы, любви и мечтаний о светлом будущем. Они строили планы, наслаждались счастьем и верили в будущее, но всё прервалось в тот момент, когда тревожный голос Левитана сообщил о начале войны.

Трудный путь на фронт

Несмотря на юношеские мечты, мальчишки и девчонки ушли на фронт, отдавая свои жизни ради будущего. Они пожертвовали собой, чтобы мы могли жить в мире и счастье, о которых они мечтали, но так и не смогли увидеть своими глазами.

Память о героизме

Спектакль затрагивает важную тему: подвиг тех, кто отдал свою жизнь ради будущих поколений, стремящихся к миру и свободе.

Режиссер
Елена Шевалдыкина
В ролях
София Шумилова
София Дуганова
Александра Самойленко
Марта Капелюш
Варвара Щербакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
16:00 от 1000 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

203—205
18+
Драма
203—205
23 июля в 19:00 Современник. Другая сцена
от 3000 ₽
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
12+
Комедия Мюзикл
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
2 августа в 17:00 МДМ
от 1700 ₽
В списках не значился
12+
Премьера Драма
В списках не значился
21 октября в 19:00 Современник. Другая сцена
от 1000 ₽
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