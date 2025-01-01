Спектакль Наш 9 «Б»

Литературно-музыкальная композиция о Великой Отечественной Войне

Постановка повествует о героизме детей 40-х годов, чьи судьбы были разрушены войной. Молодые сердца полны дружбы, любви и мечтаний о светлом будущем. Они строили планы, наслаждались счастьем и верили в будущее, но всё прервалось в тот момент, когда тревожный голос Левитана сообщил о начале войны.

Трудный путь на фронт

Несмотря на юношеские мечты, мальчишки и девчонки ушли на фронт, отдавая свои жизни ради будущего. Они пожертвовали собой, чтобы мы могли жить в мире и счастье, о которых они мечтали, но так и не смогли увидеть своими глазами.

Память о героизме

Спектакль затрагивает важную тему: подвиг тех, кто отдал свою жизнь ради будущих поколений, стремящихся к миру и свободе.