Спектакль Волшебное кольцо

Приключения в мире сказки на сцене РАМТа

Сказки Бориса Шергина знакомы многим из нас с детства благодаря добрым и ироничным мультфильмам, озвученным неподражаемым Евгением Леоновым. На Маленькой сцене РАМТа зрителей ждет новая интерпретация одной из его знаменитых историй — поморская версия «Волшебного кольца».

Сюжет

В этой сказке волшебное кольцо становится не просто магическим артефактом, а настоящим испытанием для своего владельца. Главный герой, Ваня, столкнется с непростыми выборами. Окажутся ли доброе сердце и верные друзья для него важнее хрустального моста и царского дворца?

Интересные факты

Спектакль обещает быть насыщенным и увлекательным. РАМТ — это театр с богатой историей, который всегда стремится привнести что-то новое в классические произведения. В этой постановке зрители смогут увидеть, как знакомые с детства персонажи оживают на сцене, наполняясь новыми смыслами и эмоциями.

Не пропустите!

Приходите на Маленькую сцену РАМТа и погрузитесь в мир волшебства и дружбы, где важнее всего — это вера в добро и поддержку близких. Спектакль станет отличным выбором для всей семьи!