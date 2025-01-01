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Волшебное кольцо
Билеты от 2000₽
Киноафиша Волшебное кольцо

Спектакль Волшебное кольцо

Сказка Бориса Шергина про Ваньку, ставшего обладателем волшебного кольца
Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Приключения в мире сказки на сцене РАМТа

Сказки Бориса Шергина знакомы многим из нас с детства благодаря добрым и ироничным мультфильмам, озвученным неподражаемым Евгением Леоновым. На Маленькой сцене РАМТа зрителей ждет новая интерпретация одной из его знаменитых историй — поморская версия «Волшебного кольца».

Сюжет

В этой сказке волшебное кольцо становится не просто магическим артефактом, а настоящим испытанием для своего владельца. Главный герой, Ваня, столкнется с непростыми выборами. Окажутся ли доброе сердце и верные друзья для него важнее хрустального моста и царского дворца?

Интересные факты

Спектакль обещает быть насыщенным и увлекательным. РАМТ — это театр с богатой историей, который всегда стремится привнести что-то новое в классические произведения. В этой постановке зрители смогут увидеть, как знакомые с детства персонажи оживают на сцене, наполняясь новыми смыслами и эмоциями.

Не пропустите!

Приходите на Маленькую сцену РАМТа и погрузитесь в мир волшебства и дружбы, где важнее всего — это вера в добро и поддержку близких. Спектакль станет отличным выбором для всей семьи!

Режиссер
Александр Хухлин
В ролях
Полина Виторган
Полина Виторган
Денис Фомин
Денис Фомин
Виктор Панченко
Дмитрий Бурукин
Дмитрий Бурукин
Мария Рыщенкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽
11 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 2000 ₽ 18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Волшебное кольцо Волшебное кольцо Волшебное кольцо Волшебное кольцо Волшебное кольцо

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