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Ревизор
Билеты от 800₽
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Спектакль Ревизор

Постановка
Детский театр «А-Я» 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Театральный эксперимент: «Ревизор» в новом свете

В театре «А-Я» готовится уникальная интерпретация классической пьесы Николая Гоголя «Ревизор». Это «весьма трагический фарс в 1 действии 14 картинах и 16 зонгах» обещает удивить зрителей свежим взглядом на знакомый сюжет. Участники проекта решили показать, что традиционное восприятие пьесы можно изменить, добавив элементы музыкального театра и иронии.

Что нового в «Ревизоре»?

Пьеса, обычно воспринимаемая как безнравственная сатира на российскую бюрократию, здесь будет представлена с «легкостью необыкновенной». Первая сцена, где появляется Хлестаков, становится не просто театральным моментом, а завораживающим музыкальным номером. Монологи и диалоги Гоголя преобразуются в ироничные песни-зонги, что добавляет динамику и развлекательный элемент в привычную драматургию.

Фарс и драма в одном флаконе

Этот спектакль — не только фарс и анекдот, но и место для глубоких размышлений. Драматический финал заставляет задуматься о том, чем мы смеемся. Цитата «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!» обретает новый смысл в контексте сегодняшних реалий, поднимая вечные темы о человеческой природе и общественных пороках.

Приглашаем на премьеру!

Не упустите возможность увидеть «Ревизора» в новом формате! Премьера состоится в ближайший уикенд в театре «А-Я». Это будет не просто спектакль, а настоящее театральное событие, которое заставит вас улыбнуться и одновременно задуматься о важных вещах.

Режиссер
Ирина Рудник
В ролях
Андрей Покатилов
Наталья Кляшторная
Татьяна Кармалеева
Надежда Щербакова
Софья Гирка

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
19:00 от 800 ₽

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