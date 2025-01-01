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Билеты от 1000₽
Киноафиша Волшебное кольцо

Спектакль Волшебное кольцо

Постановка
Московский открытый театр кукол 0+
Режиссер Алексей Смирнов
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказка о волшебном кольце в Московском театре кукол

Спектакль основан на сказке Бориса Шергина и погружает зрителей в удивительный мир Русского Севера. Здесь, среди неторопливости и размеренности, мы встречаем Ваньку, который за свою доброту получает от змеи Скарапеи волшебное кольцо. Это кольцо может исполнить любое желание, но, как часто бывает в сказках, не все так просто.

Злодейка и путешествие в Париж

Подлая царевна Ульянка, узнав о кольце, крадет его и улетает в Париж. Но Ванька не остаётся в стороне: его верные друзья, Кошка и Собака, спасенные им ранее, отправляются в захватывающее путешествие, чтобы вернуть кольцо своему хозяину.

Русский Север и человеческое счастье

Спектакль не только рассказывает о приключениях, но и заставляет задуматься о важном. Через неспешность и широту Русского Севера проступает желание человеческого счастья. «Давайте остановимся на минутку и попробуем увидеть его, счастье. Какое оно?» - задаются вопросом создатели спектакля. Возможно, именно через эту призму нам удастся лучше понять самих себя.

Награды и достижения

Спектакль был удостоен места в Long List 2014 года Национальной театральной премии «Золотая маска». Кроме того, он стал участником VII международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава» в 2015 году, где получил специальный диплом за «актерский ансамбль» и диплом за «лучшую постановку» по итогам зрительского голосования.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет в себе элементы волшебства, приключений и глубокой философии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
18:00 от 1000 ₽

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