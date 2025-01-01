Спектакль Женитьба, или Подколесин в тумане

Спектакль по Гоголю в Арт-центре ИСИ

«Как порядочный человек, решился жениться, последовал благоразумию и вдруг — просто сдуру, белены объелся, деревянный чурбан…» — эти строки из произведения Гоголя знакомы многим. Спустя два века сюжет остается актуальным и понятным, даже если адаптирован к современным реалиям. В центре внимания — Подколесин, герой, который медленно, но верно движется к свадьбе, тормозя всеми четырьмя колодками.

Трагикомедия абсурда

Режиссер Екатерина Петрова-Вербич создала уникальную трактовку, превратив классическую пьесу в трагикомедию абсурда. Через призму юмора и музыкального сопровождения зрители увидят молодое поколение актеров — выпускников Мастерской народного артиста России Агапова И. В. Института современного искусства.

Хотите посмеяться и поплакать за один спектакль? Приходите в Арт-центр ИСИ на нашего Подколесина!

Современные реалии и классика

Спектакль «Настоящий холостяк» переносит зрителей в эпоху, наполненную абсурдом и иронией. С коврами и кухонными табуретками, ТВ-трансляцией «Лебединого озера» и цитатами других великих классиков, превращенными в рекламу, этот проект предлагает уникальный взгляд на вечные темы. А на закуску — самовары, пироги и солёные огурцы!

Забавные персонажи

Герои спектакля представлены в оригинальных образах: Подколесин, как ёжик из мультфильма Норштейна, сбегает от своей невесты Агафьи Тихоновны, одетой в роскошное свадебное платье и лабутены 45-го размера. В спектакле принимают участие:

Агафья Тихоновна, купеческая дочь — Любивая Софья

— Любивая Софья Арина Пантелеймоновна, тетка — Саттарова Полина

— Саттарова Полина Сваха — Коровайченко Анастасия

— Коровайченко Анастасия Подколесин, служащий, надворный советник — Лаппа Алексей

— Лаппа Алексей Кочкарев, друг его — Шакарев Андрей

— Шакарев Андрей Экзекутор — Ушаков Фёдор

— Ушаков Фёдор Анучкин, отставной пехотный офицер — Ли Никита

— Ли Никита Моряк — Волков Николай

— Волков Николай Дуняшка, девочка в доме — Семенова Алеся

— Семенова Алеся Гостинодворец — Ермилин Григорий

— Ермилин Григорий Слуга Подколесина — Дорофеев Николай

Режиссура и продолжительность

Режиссер Екатерина Петрова-Вербич создала спектакль, который обещает быть наполненным юмором, сарказмом, смехом и восторгом зрителей. Продолжительность спектакля с антрактом составляет 2 часа 30 минут. Не упустите возможность насладиться этим ярким театральным событием!