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Женитьба, или Подколесин в тумане
Билеты от 500₽
Киноафиша Женитьба, или Подколесин в тумане

Спектакль Женитьба, или Подколесин в тумане

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по Гоголю в Арт-центре ИСИ

«Как порядочный человек, решился жениться, последовал благоразумию и вдруг — просто сдуру, белены объелся, деревянный чурбан…» — эти строки из произведения Гоголя знакомы многим. Спустя два века сюжет остается актуальным и понятным, даже если адаптирован к современным реалиям. В центре внимания — Подколесин, герой, который медленно, но верно движется к свадьбе, тормозя всеми четырьмя колодками.

Трагикомедия абсурда

Режиссер Екатерина Петрова-Вербич создала уникальную трактовку, превратив классическую пьесу в трагикомедию абсурда. Через призму юмора и музыкального сопровождения зрители увидят молодое поколение актеров — выпускников Мастерской народного артиста России Агапова И. В. Института современного искусства.

Хотите посмеяться и поплакать за один спектакль? Приходите в Арт-центр ИСИ на нашего Подколесина!

Современные реалии и классика

Спектакль «Настоящий холостяк» переносит зрителей в эпоху, наполненную абсурдом и иронией. С коврами и кухонными табуретками, ТВ-трансляцией «Лебединого озера» и цитатами других великих классиков, превращенными в рекламу, этот проект предлагает уникальный взгляд на вечные темы. А на закуску — самовары, пироги и солёные огурцы!

Забавные персонажи

Герои спектакля представлены в оригинальных образах: Подколесин, как ёжик из мультфильма Норштейна, сбегает от своей невесты Агафьи Тихоновны, одетой в роскошное свадебное платье и лабутены 45-го размера. В спектакле принимают участие:

  • Агафья Тихоновна, купеческая дочь — Любивая Софья
  • Арина Пантелеймоновна, тетка — Саттарова Полина
  • Сваха — Коровайченко Анастасия
  • Подколесин, служащий, надворный советник — Лаппа Алексей
  • Кочкарев, друг его — Шакарев Андрей
  • Экзекутор — Ушаков Фёдор
  • Анучкин, отставной пехотный офицер — Ли Никита
  • Моряк — Волков Николай
  • Дуняшка, девочка в доме — Семенова Алеся
  • Гостинодворец — Ермилин Григорий
  • Слуга Подколесина — Дорофеев Николай

Режиссура и продолжительность

Режиссер Екатерина Петрова-Вербич создала спектакль, который обещает быть наполненным юмором, сарказмом, смехом и восторгом зрителей. Продолжительность спектакля с антрактом составляет 2 часа 30 минут. Не упустите возможность насладиться этим ярким театральным событием!

Режиссер
Екатерина Петрова-Вербич
В ролях
Софья Любивая
Полина Саттарова
Анастасия Коровайченко
Алексей Лаппа
Андрей Шакарев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
19:00 от 500 ₽

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