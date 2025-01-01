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Киноафиша Волшебник страны Оз

Спектакль Волшебник страны Оз

Постановка
Небольшой драматический театр 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Классический спектакль для детей

Небольшой драматический театр приглашает на захватывающее путешествие в мир «Волшебника страны Оз». Этот спектакль станет настоящим праздником для детей и их родителей, полным удивительных превращений, фокусов и остроумных шуток.

Создатели и исполнители

Спектакль — самостоятельная работа актеров Кирилла Семина и Евгения Карпова. Они воплотили давнюю мечту НДТ о детском спектакле, создав полуторачасовое представление, полное сюрпризов. Художник Андрей Севбо разработал уникальные костюмы и сценическую машинерию, а музыкальное сопровождение от Ольги Альбановой и Александра Белоусова добавляет спектаклю особый шарм.

Сюжет и персонажи

На сцене оживают знакомые герои: Дороти (Вера Тран) вместе с друзьями — Страшилой (Сергей Уманов), Железным Дровосеком (Андрей Бодренков) и Трусливым Львом (Даниил Шигапов). Зрителей ждут волшебницы — добрая (Татьяна Рябоконь) и злая (Татьяна Колганова). Музыка и каверы на стихи Сергея Уманова делают постановку незабываемой.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль предлагает задуматься о важных вещах: о том, что туман может быть похож на пар, что даже животные мечтают о сердце, и что иногда истинное счастье находится прямо перед нами. Это представление для детей от 6 лет и всех, кто не забыл в себе ребенка. Не пропустите возможность погрузиться в этот волшебный мир!

Режиссер
Евгений Карпов
В ролях
Ольга Альбанова
Александр Белоусов
Андрей Бодренков
Татьяна Колганова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
14:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
14:00 от 1300 ₽

Фотографии

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