Владимир Спиваков и Виртуозы Москвы

Концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» с Реми Женье

В Доме музыки выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В этот раз с оркестром выступит французский пианист Реми Женье, известный своими вдумчивыми и рафинированными интерпретациями музыкальных произведений. В программе прозвучат шедевры В.А. Моцарта.

О оркестре «Виртуозы Москвы»

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» славится безупречным профессионализмом и идеальным ансамблем. За более чем 40 лет своего существования ансамбль продолжает радовать зрителей выдающимися концертами, демонстрируя высокий уровень исполнения. Художественный руководитель и главный дирижер, маэстро Владимир Спиваков, делает все возможное для сохранения высокого статуса оркестра.

О солисте Реми Женье

Реми Женье — один из самых интересных пианистов современности, которому удалось добиться признания на международной арене. Являясь выпускником Парижской консерватории и обладателем множества наград, включая II премию на Международном конкурсе им. Королевы Елизаветы, он продолжает выступать в ведущих залах Европы и США. Его диск, посвященный произведениям И.С. Баха, был отмечен престижной наградой Diapason d'Or.

Программа концерта

В программе концерта запланированы произведения В.А. Моцарта. Обратите внимание, что возможны изменения в составе программы.

Не упустите возможность насладиться искусством выдающегося оркестра и талантливого пианиста!