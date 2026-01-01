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Музыкальная энциклопедия. От Чайковского до Хачатуряна
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальная энциклопедия. От Чайковского до Хачатуряна

Музыкальная энциклопедия. От Чайковского до Хачатуряна

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальная энциклопедия от А до Я в Доме музыки

Ансамбль солистов «Эрмитаж» под руководством известного скрипача и дирижера Ильи Норштейна приглашает вас на уникальный концертный цикл «Музыкальная энциклопедия от А до Я». Это авторский проект Артема Варгафтика, музыкального журналиста и телеведущего, который поведает зрителям о живой музыке и её истории через призму букв алфавита.

К каждому символу мы будем подбирать ключевые имена, названия и понятия. Зрители смогут не только познакомиться с величайшими произведениями, но и услышать, как они звучат и почему именно так.

Знаковые композиторы и яркие образы

В программе звучат произведения гениальных композиторов, таких как:

  • Петр Ильич Чайковский — символ русской классической музыки;
  • Арам Хачатурян — классик армянской и советской музыкальной традиции;
  • Пауль Хиндемит — один из крупнейших немецких композиторов XX века;
  • Чарли Чаплин — великий актёр и композитор, замечательный создатель образа бродяги.

В программе также будет раскрыта тайна жанра фуги, а также представлены фагот и флейта. Экскурс в музыкальную тематику сделает этот вечер незабываемым.

Продолжительность мероприятия

Концерт длится 1 час 15 минут. Обращаем внимание, что программа может быть изменена.

Купить билет на концерт Музыкальная энциклопедия. От Чайковского до Хачатуряна

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Январь
31 января воскресенье
14:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1000 ₽

Фотографии

Музыкальная энциклопедия. От Чайковского до Хачатуряна

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