Музыкальная энциклопедия. От Чайковского до Хачатуряна

Музыкальная энциклопедия от А до Я в Доме музыки

Ансамбль солистов «Эрмитаж» под руководством известного скрипача и дирижера Ильи Норштейна приглашает вас на уникальный концертный цикл «Музыкальная энциклопедия от А до Я». Это авторский проект Артема Варгафтика, музыкального журналиста и телеведущего, который поведает зрителям о живой музыке и её истории через призму букв алфавита.

К каждому символу мы будем подбирать ключевые имена, названия и понятия. Зрители смогут не только познакомиться с величайшими произведениями, но и услышать, как они звучат и почему именно так.

Знаковые композиторы и яркие образы

В программе звучат произведения гениальных композиторов, таких как:

Петр Ильич Чайковский — символ русской классической музыки;

Арам Хачатурян — классик армянской и советской музыкальной традиции;

Пауль Хиндемит — один из крупнейших немецких композиторов XX века;

Чарли Чаплин — великий актёр и композитор, замечательный создатель образа бродяги.

В программе также будет раскрыта тайна жанра фуги, а также представлены фагот и флейта. Экскурс в музыкальную тематику сделает этот вечер незабываемым.

Продолжительность мероприятия

Концерт длится 1 час 15 минут. Обращаем внимание, что программа может быть изменена.