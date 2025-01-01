Концерт Константина Никольского в Академ Джаз Клубе

Концерты Константина Никольского в акустическом формате неизменно привлекают аншлаги среди поклонников легендарного рок-музыканта. Его авторские песни, ставшие классикой русского рока, продолжают удивлять и восхищать слушателей.

Знакомство с искусством

Константин Никольский известен такими хитами, как «Мой друг художник и поэт», «Ночная птица», «Музыкант» и «Я сам из тех». Эти произведения, написанные много лет назад, остаются популярными и актуальными, передавая философию автора и его уникальный взгляд на мир. Никольский создает музыку, которая находит отклик в сердцах широкой аудитории.

Музыкант с богатой историей

Никольский выступает как сольный артист и как участник таких ансамблей, как «Атланты», «Осколки Сикорского», «Счастливое семейство», «Цветы», «Группа Стаса Намина», «Фестиваль», «Воскресение» и «Зеркало мира». Его авторский стиль и манера исполнения легко узнаваемы и неповторимы.

Не упустите возможность

Если вы хотите насладиться настоящим искусством и окунуться в атмосферу русского рока, не упустите шанс посетить концерт Константина Никольского. Это уникальная возможность услышать его лучшие песни в уютной обстановке Академ Джаз Клуба.