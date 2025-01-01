Меню
Константин Никольский
Киноафиша Константин Никольский

Константин Никольский

Эталон российского батя-рока 18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Концерт Константина Никольского в Академ Джаз Клубе

Концерты Константина Никольского в акустическом формате неизменно привлекают аншлаги среди поклонников легендарного рок-музыканта. Его авторские песни, ставшие классикой русского рока, продолжают удивлять и восхищать слушателей.

Знакомство с искусством

Константин Никольский известен такими хитами, как «Мой друг художник и поэт», «Ночная птица», «Музыкант» и «Я сам из тех». Эти произведения, написанные много лет назад, остаются популярными и актуальными, передавая философию автора и его уникальный взгляд на мир. Никольский создает музыку, которая находит отклик в сердцах широкой аудитории.

Музыкант с богатой историей

Никольский выступает как сольный артист и как участник таких ансамблей, как «Атланты», «Осколки Сикорского», «Счастливое семейство», «Цветы», «Группа Стаса Намина», «Фестиваль», «Воскресение» и «Зеркало мира». Его авторский стиль и манера исполнения легко узнаваемы и неповторимы.

Не упустите возможность

Если вы хотите насладиться настоящим искусством и окунуться в атмосферу русского рока, не упустите шанс посетить концерт Константина Никольского. Это уникальная возможность услышать его лучшие песни в уютной обстановке Академ Джаз Клуба.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
26 сентября пятница
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 3000 ₽
17 октября пятница
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽
3 ноября понедельник
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽
23 ноября воскресенье
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽
5 декабря пятница
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽

