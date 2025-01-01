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Вишневый садик
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Спектакль Вишневый садик

Постановка
Челябинский Молодежный театр 0+
Режиссер Александр Малышев
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Вишневый садик» — Спектакль Александра Малышева в Челябинском Молодежном театре

Челябинский Молодежный театр приглашает зрителей на новую постановку «Вишневый садик», созданную под руководством талантливого режиссера Александра Малышева. Этот спектакль, основанный на классическом произведении Антона Чехова, предлагает свежий взгляд на вечные темы любви, утраты и перемен.

О спектакле

«Вишневый садик» — это не просто адаптация известной пьесы, а уникальная интерпретация, которая сочетает в себе элементы драмы и комедии. Режиссер стремится передать атмосферу эпохи, в которой происходят события, и показать, как изменения в жизни героев отражают более широкие социальные перемены.

Актёры и команда

В спектакле задействованы как опытные актеры, так и молодые таланты театра. 

Интересные факты

  • Постановка «Вишневый садик» стала дебютом для Александра Малышева в роли режиссера в Челябинском Молодежном театре.
  • Спектакль включает оригинальные музыкальные номера, написанные специально для этой постановки.
  • Чеховская пьеса была написана в 1903 году и считается одной из самых значимых в русской литературе.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и погрузиться в атмосферу Чехова вместе с любимыми актерами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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