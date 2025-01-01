Спектакль Онегин

Поэтическая симфония: «Евгений Онегин» на сцене Молодёжного театра

Спектакль «Евгений Онегин» — это поэтическая симфония, основанная на бессмертном романе Александра Пушкина. Автор инсценировки, Алексей Житковский, предлагает уникальный взгляд на классическое произведение, в котором звучит искристая усмешка самого автора.

Как ставить «Евгения Онегина»?

Поставить «Евгения Онегина» — задача не из лёгких. Пушкин в своём тексте уже расставил все акценты, создал яркие образы и живую атмосферу. Каждому интерпретатору хочется выделить что-то одно, но, углубляясь в нюансы, можно исказить замысел. «Онегин» — это цельное произведение, и его необходимо воспринимать в комплексе.

Музыка и атмосфера

«Онегин» — это не просто текст, это музыка, мелодия, которую хочется услышать и за которой хочется следовать. В спектакле возникают образы, картины, атмосфера и эпоха. Зритель погружается в мир живых людей с их голосами и характерами. В конце концов, «Онегин» — это отражение всего нашего мира.

Команда спектакля

В создании спектакля приняли участие талантливые художники:

Композитор: Константин Хазанович

Константин Хазанович Художник по костюмам: Елена Сластникова

Елена Сластникова Режиссёр-балетмейстер: Наталья Шурганова

Наталья Шурганова Видеоинсталляция: Дмитрий Иванченко, Антон Сластников

Дмитрий Иванченко, Антон Сластников Художник по свету: Владимир Коваленко

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики в Молодёжном театре!