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Онегин
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Спектакль Онегин

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Поэтическая симфония: «Евгений Онегин» на сцене Молодёжного театра

Спектакль «Евгений Онегин» — это поэтическая симфония, основанная на бессмертном романе Александра Пушкина. Автор инсценировки, Алексей Житковский, предлагает уникальный взгляд на классическое произведение, в котором звучит искристая усмешка самого автора.

Как ставить «Евгения Онегина»?

Поставить «Евгения Онегина» — задача не из лёгких. Пушкин в своём тексте уже расставил все акценты, создал яркие образы и живую атмосферу. Каждому интерпретатору хочется выделить что-то одно, но, углубляясь в нюансы, можно исказить замысел. «Онегин» — это цельное произведение, и его необходимо воспринимать в комплексе.

Музыка и атмосфера

«Онегин» — это не просто текст, это музыка, мелодия, которую хочется услышать и за которой хочется следовать. В спектакле возникают образы, картины, атмосфера и эпоха. Зритель погружается в мир живых людей с их голосами и характерами. В конце концов, «Онегин» — это отражение всего нашего мира.

Команда спектакля

В создании спектакля приняли участие талантливые художники:

  • Композитор: Константин Хазанович
  • Художник по костюмам: Елена Сластникова
  • Режиссёр-балетмейстер: Наталья Шурганова
  • Видеоинсталляция: Дмитрий Иванченко, Антон Сластников
  • Художник по свету: Владимир Коваленко

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики в Молодёжном театре!

Режиссер
Иван Миневцев
В ролях
Артем Прокудин
Ольга Телякова
Екатерина Филимонова
Екатерина Солнцева
Вячеслав Ганькин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

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