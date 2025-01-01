Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Виктор Комаров

Виктор Комаров

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Виктор Комаров с новым стендап-концертом «Живьём!»

Виктор Комаров, один из самых любимых комиков страны, возвращается с новым стендап-концертом под названием «Живьём!». Начав свою карьеру в небольших клубах, он завоевал сердца зрителей и стал настоящей звездой.

О программе

Концерт обещает быть насыщенным и ярким. В программе вам предстоит насладиться меткими шутками, искренними историями и фирменной импровизацией Виктора. Именно в этом жанре он демонстрирует настоящий мастерство, умело взаимодействуя с публикой и создавая неповторимую атмосферу.

Почему стоит посетить?

Если вы ищете способ поднять настроение, этот стендап — отличный выбор! Приходите с друзьями, ведь смех и хорошее настроение созданы для того, чтобы делиться ими.

Купить билет на концерт Виктор Комаров

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
Апрель
Май
5 февраля четверг
19:00
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
от 1680 ₽
11 февраля среда
19:00
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
от 1680 ₽
12 марта четверг
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1680 ₽
2 апреля четверг
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1680 ₽
4 апреля суббота
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 1680 ₽
15 мая пятница
19:00
КЦ «Московский» Казань, Академика Королева, 47
от 1680 ₽
19 мая вторник
19:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 1680 ₽
21 мая четверг
19:00
ДК ЧТПЗ Челябинск, Новороссийская, 83
от 1680 ₽
22 мая пятница
19:00
Дом актера Уфа, Пушкина, 94
от 1680 ₽

Фотографии

Виктор Комаров

В ближайшие дни

Электрослабость
18+
Поп Инди
Электрослабость
7 ноября в 20:00 Nenavist'
от 1300 ₽
ДМЦ
16+
Рок
ДМЦ
3 октября в 19:00 Alcatraz
от 1500 ₽
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
28 сентября в 17:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше