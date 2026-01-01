Friday Night: Нэш Альберт

Концерт Нэша Альберта в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова пройдет концерт Нэша Альберта, известного как фронтмен группы «Blast Unit Moscow». Он представит зрителям мелодичный гитарный рок, который включает наилучшие композиции, а также новые треки из своего последнего альбома.

На сцене Нэша примут участие опытные музыканты: барабанщик Александр Торопкин, бас-гитарист Дмитрий Честных и соло-гитарист Сергей Виноградов. Концерт обещает быть особенно интересным для поклонников альтернативного рока и живых выступлений.

О Нэше Альберте и группе «Blast Unit Moscow»

Нэш Альберт, певец и гитарист грузинского происхождения, начал свою карьеру в США, где жил с 1991 по 1996 год. Вернувшись в Москву, он образовал группу «Blast», позже ставшую известной как «Blast Unit Moscow». Первый альбом группы «Pigs Can Fly» завоевал популярность и подписал контракт с британским рекорд-лейблом «Ghost Records».

Группа активно гастролировала по России и Англии, выступая на престижных фестивалях с такими приглашенными продюсерами, как Марк Толли, который работал с «The Stone Roses». В 2003 году Нэш и его музыканты выступили на разогреве концертов «Blur» в Москве и Санкт-Петербурге, а также «HIM» в 2006 году.

Сольная карьера Нэша

В 2014 году группа выпустила свой самый успешный альбом «Krisis Of Genre», после чего Нэш начал сольную карьеру. Летом 2015 года он записал альбом «Rude Beggar» в Ливерпуле, а в 2017 году в Москве работал над новым материалом, включая сингл «Better Home & Sunrise», который мастеринговал обладатель нескольких премий «Грэмми» Боб Людвиг.

С его сольным проектом работают высококлассные музыканты. Александру Торопкину известен его труд с «Crossroadz», Дмитрий Честных сотрудничает с группами «Ночные Снайперы» и ансамблем Аниты Цой, а Сергей Виноградов выступал с Николаем Арутюновым.

Состав группы на концерте

На сцену выйдут: