Концерт «Орган и Дудук при Свечах» в Государственном музее А.С. Пушкина

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт «Орган и Дудук при Свечах»>, который пройдет в концертном зале Государственного музея А.С. Пушкина. Это событие обещает погрузить вас в мир, где время останавливается, а музыка создает удивительный диалог между мощью и нежностью.

Забудьте о суете! Вечер станет мостом между эпохами, когда душевные звуки дудука встречают глубокие аккорды органа. Вместе они рисуют пейзажи древних цивилизаций и великих кафедралов, окружая зрителей аурой загадочности и умиротворения. В каждой ноте — история, в каждой паузе — дыхание времени.

Подарите себе и своим близким удивительный музыкальный праздник, который принесет фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация о концерте

Дата и время: 27 июня, 6 июля, 12 июля, 9 августа, 17 августа, 31 августа

Место проведения: Государственный музей А.С. Пушкина, вход с Хрущевского переулка.

Билеты: Продаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Исполнители

27 июня: Олеся Кравченко (орган) — яркий представитель нового поколения академических исполнителей XXI века. Выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Активно сотрудничает с современными композиторами и концертирует по всему миру.

Дополнительный исполнитель 27 июня, 12 июля: Арутюн Хачатрян (дудук) — выпускник Ереванской государственной консерватории им. Комитаса. Ведет активную концертную деятельность.

6 июля: Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов.

Дополнительный исполнитель 6 июля: Армен Ованнисян (дудук) — лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.

12 июля: Андрей Шейко (орган) — победитель V Международного конкурса органистов им. Одоевского.

9 августа: Софья Иглицкая (орган) — лауреат Международного фестиваля-конкурса органной музыки «Гатчина — Санкт-Петербург».

17 августа: Юлия Иконникова (орган) — член жюри различных конкурсов, активная концертирующая органистка.

31 августа: Мария Макаренко (орган) — первая российская органистка, играющая на процессии у Папы Римского Бенедикта XVI в Ватикане.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!