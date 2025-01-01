Меню
18+
Возраст 18+

О спектакле

Новая комедия «Видеоклуб» — отражение нашей повседневности

«Видеоклуб» — свежая комедия Себастьяна Тьери, где абсурд удачно переплетается с комедией положений. В центре сюжета — добропорядочная семейная пара, чью размеренную жизнь нарушает неожиданное появление странной веб-камеры на кухне. Это устройство снимает их в прямом эфире, и они об этом узнают лишь получив загадочное письмо со ссылкой.

Видео, которым они станут жертвой, обнажает их повседневную жизнь, показывая маленькие хитрости, бытовые уловки и забытые раздражения. Каждый новый файл — это удар по привычному укладу, а абсурдные ситуации, возникающие в процессе, открывают перед героями их неудобные тайны. То, что начиналось как бедственное происшествие, переходиит в серьезный разговор о доверии, верности, правде и любви.

Создатели спектакля

Режиссура представлена Фёдором Федотовым, а перевод текста выполнил Сергей Самойленко. Художник-постановщик — Елизавета Холмушина. В главных ролях зрители увидят Алину Король и Павла Панкова. Продюсером проекта выступает Дарья Шадрина.

Рекомендуем к просмотру

Спектакль «Видеоклуб» задает важные вопросы о том, что мы готовы скрыть от себя и других, и каково истинное отражение нашей жизни. Вы сможете увидеть, как неожиданные обстоятельства заставляют героев пересмотреть свои ценности и отношения друг с другом.

Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную историю, которая даст много поводов для размышлений и обсуждений!

Декабрь
10 декабря среда
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 600 ₽

