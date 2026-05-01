Спектакль Есенин и Бениславская

Есенин и Бениславская
16+
О спектакле

Трагическая любовь Есенина и Бениславской

В КДЦ «Московский» состоится спектакль, посвященный отношениям известного поэта Сергея Есенина и его преданной поклонницы Галины Бениславской. Их история - символ безответной страсти, которая вызовет интерес у любителей биографий поэтов и их личных жизней.

Сергей Есенин - это не только поэт, но и яркая личность, полный противоречий: он был отчаянным романтиком и хулиганом, чьи стихи стали голосом целого поколения. Его короткая, но насыщенная жизнь полна осколков разбитых сердец и вечного поиска любви.

В спектакле поднимается вопрос, почему поэт, воспевавший чувства, так долго не мог разглядеть главное. Что же мешало ему увидеть то, что лежало на поверхности? Эта история раскрывает тайны и страсти, которые переплетались в жизни Есенина.

Не упустите возможность стать свидетелями этого глубокого и эмоционального повествования, где стихи, страсть и откровение соединяются в единое целое.

Май
Июнь
31 мая воскресенье
18:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 1000 ₽
14 июня воскресенье
19:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 1000 ₽
20 июня суббота
19:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 1000 ₽
28 июня воскресенье
19:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 1000 ₽

Фотографии

