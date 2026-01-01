Спектакль Вещи

"Экспонаты памяти" в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится новая постановка по пьесе Людмилы Ковалевой. Главная героиня, Люба, перед отъездом из родного города решает сдать свои вещи в музей на хранение. Каждый экспонат несет в себе особую память, оставленную близкими.

Зрители увидят, как милый «хлам», собиравшийся на протяжении всей жизни, становится поводом для размышлений о прошлом. Пьеса поднимает сложные темы памяти и семейных связей, заставляя задуматься о том, как важны наши воспоминания.

Интересно, что данная работа вошла в шорт-лист драматургического конкурса «Ремарка». Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит глубокие размышления о времени и судьбе.