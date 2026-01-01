Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вещи
Киноафиша Вещи

Спектакль Вещи

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+

О спектакле

"Экспонаты памяти" в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится новая постановка по пьесе Людмилы Ковалевой. Главная героиня, Люба, перед отъездом из родного города решает сдать свои вещи в музей на хранение. Каждый экспонат несет в себе особую память, оставленную близкими.

Зрители увидят, как милый «хлам», собиравшийся на протяжении всей жизни, становится поводом для размышлений о прошлом. Пьеса поднимает сложные темы памяти и семейных связей, заставляя задуматься о том, как важны наши воспоминания.

Интересно, что данная работа вошла в шорт-лист драматургического конкурса «Ремарка». Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит глубокие размышления о времени и судьбе.

Купить билет на спектакль Вещи

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
22 апреля среда
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Машенька и медведь
0+
Детский Кукольный
Машенька и медведь
12 апреля в 11:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Краденое солнце
6+
Детский
Краденое солнце
18 апреля в 11:00 Красноярский театр кукол
от 600 ₽
Теремок
0+
Детский Кукольный
Теремок
26 апреля в 15:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше