Спектакль Горе от ума

Новая интерпретация классики: «Горе от ума» в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина зрителей ждет яркая комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Спектакль переносит действие в яркие 70-80-е годы XX века, что придаёт новой интерпретации особый колорит.

На сцене представлены впечатляющие интерьеры московского метро, где артисты выступают в культовых костюмах того времени. Звучат популярные хиты, создавая атмосферу ностальгии и веселья.

Оспаривая ум и привычки

Комедия состоит из двух действий и занимает около 2 часов 30 минут с антрактом. В ней исследуются темы, актуальные и сегодня, такие как общественные нормы, любовь и стремление к свободе. Спектакль привлечет как поклонников классического театра, так и тех, кто интересуется современными интерпретациями.

Не упустите возможность увидеть эту интересную версию знаменитой пьесы и насладиться историей, просвеченной духом времени.