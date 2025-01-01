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Дама Пик
Киноафиша Дама Пик

Спектакль Дама Пик

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Дама Пик» — страсти и мистика на сцене

Это не просто мюзикл, а настоящее театральное событие, которое уже оценили более 40 тысяч человек. Мюзикл «Дама Пик» собрал множество престижных наград, включая три номинации на премию «Музыкальное Сердце Театра» и звание лучшего музыкального спектакля страны по версии премии «Звезда Театрала».

История, наполненная страстями и азартом

Сюжет мюзикла — это калейдоскоп эмоций: пламя страстей, мистическая сила колоды карт, азарт, сводящий с ума, и отчаянная любовь, бросающая вызов всему. Герои мюзикла живут в мире, где любовь и фатум переплетаются, а каждое решение может привести к неожиданным последствиям.

Звездный актерский состав

На сцене выступают лауреаты международных конкурсов и премий, в том числе обладатели «Золотой Маски», «Золотого Софита» и «Музыкального Сердца Театра». Выдающиеся голоса и безупречная актерская игра ставят высокую планку для всех, кто мечтает увидеть настоящий театральный шедевр.

Музыка и атмосфера

Захватывающие музыкальные композиции, основанные на оригинальной музыке, искусно дополняются мотивами из оперы Петра Ильича Чайковского. Этот симбиоз классики и современной интерпретации создает уникальную атмосферу, где прошлое и настоящее встречаются в таинственном Петербурге.

Декорации и костюмы — живое произведение искусства

Декорации-трансформеры мгновенно переносят зрителей из роскошного французского дворца в Летний сад или в покои старой Графини. Дополняют действие уникальные анимированные видеокартины, создающие иллюзию живого пространства.

Костюмы, разработанные известным дизайнером Ларисой Погорецкой, стали настоящим шедевром. Их можно сравнить с произведениями искусства — не зря работы дизайнера представлены в коллекции Эрмитажа. Каждый герой выглядит так, словно только что сошел с модного подиума, что добавляет мюзиклу дополнительную визуальную роскошь.

Почему стоит увидеть «Даму Пик»?

Это не просто спектакль, это захватывающее погружение в мир, где мистика и любовь переплетаются, а каждая деталь, от музыки до костюмов, сделана с высочайшим мастерством. Спешите стать частью этого магического события!

Режиссер
Софья Стрейзанд
В ролях
Анастасия Вишневская
Алена Биккулова
Вера Свешникова
Виктория Жукова
Антон Авдеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дама Пик Дама Пик Дама Пик Дама Пик Дама Пик Дама Пик Дама Пик Дама Пик

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