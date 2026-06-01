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Ромео и Джульетта
Билеты от 400₽
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О спектакле

Новая интерпретация «Ромео и Джульетты» в Театре Вахтангова

Сценическая композиция по мотивам знаменитой пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Это произведение о любви и противоречиях обретает новое звучание в исполнении талантливых артистов.

Тема времени и исторической значимости

Режиссер подчеркивает, что Шекспир неразрывно связан с эпохой, в которой его произведения воспринимаются. «Мы обрывочно знаем, как это было в прежние времена, но ХХ век, и весь возникший в нём Шекспир, показывают неотделимость его пьес от исторического периода», — говорит он. Это осознание придаёт пьесе особую глубину и позволяет зрителям переосмыслить известные события.

Слово и ритм как движущая сила

Одной из главных особенностей нового прочтения «Ромео и Джульетты» становится акцент на слове и ритме. Режиссер отмечает, что «грубоватость раннего Шекспира» привлекает своей искренностью, и через нее можно увидеть современное восприятие любви и конфликта. Как и в оригинале, здесь предстает мир, в котором герои пытаются найти счастье среди хаоса и зла.

Семья и любовь

Особое внимание в спектакле уделяется теме семьи — как источнику любви и одновременно источнику раздоров. Любовь в интерпретации театра Олега Долина становится не просто эмоцией, а истиной, которую необходимо отстаивать. «Что бывает, когда мы не даем дорогу этой правде?» — задаётся вопросом режиссер. Иногда житейские обстоятельства накладывают ограничения, но «правда не ждёт» и «она погибает». Это создает мощное эмоциональное напряжение, которое задевает сердца зрителей.

Не упустите возможность увидеть это уникальное прочтение «Ромео и Джульетты», которое обещает быть как зрелищным, так и глубоким.

Режиссер
Олег Долин
В ролях
Василий Серегин
Полина Рафеева
Олег Лопухов
Мария Шастина
Юрий Красков

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Июнь
Сентябрь
20 июня суббота
19:00
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 1100 ₽
5 сентября суббота
19:00
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 1100 ₽
29 сентября вторник
19:00
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 400 ₽

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