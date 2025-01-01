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Божественная комедия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Божественная комедия

Спектакль Божественная комедия

Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Режиссер Сергей Образцов, Семен Самодур, Владимир Кусов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по юмористической прозе Исидора Штока

Необычный пересказ библейской истории

Этот спектакль не имеет никакого отношения к великому произведению Данте Алигьери. Это игривый и остроумный пересказ библейской истории сотворения мира, созданный драматургом Исидором Штоком. В центре этой одновременно ироничной и лиричной постановки – история человеческого грехопадения.

Жизнь в Раю: прекрасно, но скучно

Бог сотворил Адама и Еву и поселил их в Раю, где было тепло, красиво и сытно. Жизнь там была хороша, но скучна: у всех животных и птиц были дети, а у них — нет, ведь они были безгрешны. И стало им скучно.

Запретное яблоко и изгнание из Рая

Тогда Адам и Ева решились съесть запретное яблоко и были изгнаны из Рая. Жизнь стала тяжелее, но зато интереснее.

Станьте свидетелями истории, где остроумие переплетается с лирикой, а библейские сюжеты раскрываются в неожиданном свете. Не упустите шанс увидеть этот яркий и необычный спектакль, который заставит задуматься и улыбнуться.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Божественная комедия Божественная комедия

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