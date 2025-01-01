Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер с Пушкиным
Киноафиша Вечер с Пушкиным

Вечер с Пушкиным

12+
Возраст 12+

О концерте

Литературно-музыкальный концерт в театре «Красный факел»

Приглашаем вас на завораживающий литературно-музыкальный концерт, который обещает стать незабываемым событием в репертуаре театра «Красный факел». В этот вечер вас ждет погружение в магию пушкинского слога, который оживут самые харизматичные артисты нашего театра.

Пушкин в музыке

Концерт предложит уникальное сочетание живого чтения великих произведений Александра Пушкина и музыкального сопровождения композитора Георгия Свиридова. Эта гармония слов и звуков создаст атмосферу настоящего театрального волшебства, позволив зрителям стать собеседниками и друзьями автора.

Исполнители

В программе выступят выдающиеся актеры театра: Константин Телегин и Владимир Лемешонок. Их мастерство сделает вечер насыщенным и эмоциональным, погружая вас в мир классической литературы и музыки.

Зачем стоит прийти?

Это не просто концерт, а возможность прикоснуться к великой литературе и классической музыке. Присутствие на таком событии — это шанс не только насладиться культурным досугом, но и зарядиться позитивной энергией, которую дарит творчество. Такого сочетания пушкинских строк и звуков Георгия Свиридова вы не встретите нигде больше!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события в театре «Красный факел»!

Купить билет на концерт Вечер с Пушкиным

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
22 февраля воскресенье
18:30
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 800 ₽

В ближайшие дни

Дневной общедоступный концерт
12+
Классическая музыка
Дневной общедоступный концерт
26 февраля в 15:00 Концертный зал им. Каца
Билеты
Честный
18+
Хип-хоп
Честный
20 декабря в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 3500 ₽
Зимний вечер в НОВАТе
6+
Классическая музыка Эстрада
Зимний вечер в НОВАТе
3 января в 13:00 НОВАТ
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше