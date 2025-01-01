Вечер с Пушкиным

Литературно-музыкальный концерт в театре «Красный факел»

Приглашаем вас на завораживающий литературно-музыкальный концерт, который обещает стать незабываемым событием в репертуаре театра «Красный факел». В этот вечер вас ждет погружение в магию пушкинского слога, который оживут самые харизматичные артисты нашего театра.

Пушкин в музыке

Концерт предложит уникальное сочетание живого чтения великих произведений Александра Пушкина и музыкального сопровождения композитора Георгия Свиридова. Эта гармония слов и звуков создаст атмосферу настоящего театрального волшебства, позволив зрителям стать собеседниками и друзьями автора.

Исполнители

В программе выступят выдающиеся актеры театра: Константин Телегин и Владимир Лемешонок. Их мастерство сделает вечер насыщенным и эмоциональным, погружая вас в мир классической литературы и музыки.

Зачем стоит прийти?

Это не просто концерт, а возможность прикоснуться к великой литературе и классической музыке. Присутствие на таком событии — это шанс не только насладиться культурным досугом, но и зарядиться позитивной энергией, которую дарит творчество. Такого сочетания пушкинских строк и звуков Георгия Свиридова вы не встретите нигде больше!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события в театре «Красный факел»!