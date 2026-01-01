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Дневные общедоступные концерты КЗФ (1)

12+
Возраст 12+

О концерте

Дневные концерты от «Сибирского диксиленда»

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоятся увлекательные дневные концерты оркестра «Сибирский диксиленд». Этот яркий коллектив был основан в 1988 году и с тех пор активно гастролирует как по городам бывшего СССР, так и за рубежом.

С 1994 года «Сибирский диксиленд» стал филармоническим ансамблем и открыл собственный абонемент. В репертуаре оркестра сочетается музыка новоорлеанского стиля и более поздние композиции, относящиеся к эре свинга. Это делает концерты особенно привлекательными для любителей джазовой классики.

Оркестр регулярно участвует в новосибирских фестивалях и выступает с выдающимися джазовыми артистами, такими как Триша Бутте (США), Антти Сарпила (Финляндия) и Кэтрин Расселл (США), а также многими другими звездами мировой джазовой сцены.

Приходите на концерты «Сибирского диксиленда» и насладитесь живой музыкой, которая перенесет вас в атмосферу настоящего джаза и свинга!

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
16 сентября среда
15:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
29 октября четверг
15:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

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