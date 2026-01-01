Дневные общедоступные концерты КЗФ (1)

Дневные концерты от «Сибирского диксиленда»

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоятся увлекательные дневные концерты оркестра «Сибирский диксиленд». Этот яркий коллектив был основан в 1988 году и с тех пор активно гастролирует как по городам бывшего СССР, так и за рубежом.

С 1994 года «Сибирский диксиленд» стал филармоническим ансамблем и открыл собственный абонемент. В репертуаре оркестра сочетается музыка новоорлеанского стиля и более поздние композиции, относящиеся к эре свинга. Это делает концерты особенно привлекательными для любителей джазовой классики.

Оркестр регулярно участвует в новосибирских фестивалях и выступает с выдающимися джазовыми артистами, такими как Триша Бутте (США), Антти Сарпила (Финляндия) и Кэтрин Расселл (США), а также многими другими звездами мировой джазовой сцены.

Приходите на концерты «Сибирского диксиленда» и насладитесь живой музыкой, которая перенесет вас в атмосферу настоящего джаза и свинга!