Уральские Пельмени. Лучшее

Новое шоу «Уральские Пельмени» в Новосибирске

На Локомотив-Арене состоится выступление команды «Уральские Пельмени», которая представит свою новую программу «Лучшее». Это будет незабываемый вечер, полный смеха и интерактивных моментов.

Что ждет зрителей?

В программе «Лучшее» зрители смогут насладиться свежими номерами, которые еще не были показаны в телеэфире, а также веселыми интерактивами и эксклюзивным контентом, который не выйдет на канале СТС. Артисты продолжат истории о любимых героях и представят новые увлекательные сюжеты.

Участники шоу

В концерте примут участие известные артисты: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Каждый из них готов подарить зрителям заряд позитивной энергии и отличного юмора.

Приходите на концерт «Лучшее» от «Уральских Пельменей» и получите более двух часов бесконечного смеха и веселья в живом исполнении!