Хиты мирового рока. Magic Cellos Band

Рок на виолончелях: концерт Magic Cellos Band

В Доме музыки состоится концерт группы Magic Cellos Band, где на сцене встретятся смелые новаторы музыкального мира. Музыканты исполнит мировые хиты рок-групп Queen, Metallica, AC/DC, Nirvana, The Cranberries и Europe на виолончелях. Обещают, что их шоу станет диалогом двух музыкальных вселенных: мощная энергия бунта соединится с глубиной классического звучания.

Это уникальное событие пройдет в сентябрьский вечер, и зрители буду свидетелями настоящей музыкальной магии. Вас ждет ураган эмоций, ведь известные рок-композиции прозвучат в необычных интерпретациях!

Классика рок-музыки в новом свете

На концерте вы сможете решить, где же простираются границы между роком и классикой. Стремление создать необычное музыкальное шоу вдохновило ансамбль виолончелей Magic Cellos Band на создание яркой звуковой мозаики.

Переплетение эмоций и воспоминаний

«В нашем концерте знакомые мелодии обретут новое звучание. Этот концерт — диалог двух музыкальных вселенных. Виолончели раскрывают неожиданные грани рок-музыки, показывая, что настоящая музыка не знает границ. На вечере энергия бунта встретится с глубиной классического исполнения», — делятся впечатлениями музыканты Magic Cellos Band.

На концерте прозвучит всё, под что вы переживали самые яркие моменты жизни. Это музыка, под которую вы впервые целовались и встречали рассвет. Это мелодии, которые заставляли вас плакать в подростковые годы и стойко переживать ностальгию о прошедшем.