Школа петербургского флирта
Киноафиша Школа петербургского флирта

Спектакль Школа петербургского флирта

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Школа петербургского флирта»

В Дворце Белосельских-Белозерских состоится спектакль режиссёра А. Бочкова, который приглашает зрителей насладиться трогательной историей о любви и неожиданной встрече.

Главные герои — одинокая работница архива, которая таит в себе любовь к поэзии Серебряного века, и брутальный рок-музыкант, переживающий творческий кризис. В роли поэтессы зрителей порадует Заслуженная артистка России Татьяна Кузнецова, а рокера сыграет Заслуженный артист России Михаил Разумовский.

Спектакль насыщен добрым юмором и оригинальной музыкой, благодаря чему он смотрится на одном дыхании. Это история найдет отклик в сердцах тех, кто ценит лирические комедии и нежные моменты любви.

Купить билет на спектакль Школа петербургского флирта

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1000 ₽

Фотографии

Школа петербургского флирта Школа петербургского флирта Школа петербургского флирта Школа петербургского флирта Школа петербургского флирта Школа петербургского флирта

