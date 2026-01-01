Спектакль «Школа петербургского флирта»

В Дворце Белосельских-Белозерских состоится спектакль режиссёра А. Бочкова, который приглашает зрителей насладиться трогательной историей о любви и неожиданной встрече.

Главные герои — одинокая работница архива, которая таит в себе любовь к поэзии Серебряного века, и брутальный рок-музыкант, переживающий творческий кризис. В роли поэтессы зрителей порадует Заслуженная артистка России Татьяна Кузнецова, а рокера сыграет Заслуженный артист России Михаил Разумовский.

Спектакль насыщен добрым юмором и оригинальной музыкой, благодаря чему он смотрится на одном дыхании. Это история найдет отклик в сердцах тех, кто ценит лирические комедии и нежные моменты любви.