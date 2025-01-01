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Вампилов. Оттепель
Киноафиша Вампилов. Оттепель

Спектакль Вампилов. Оттепель

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Режиссер Стас Парфенов
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по произведениям Вампилова в Театре Эстрады Аркадия Райкина

Режиссёр Станислав Парфёнов предлагает зрителям уникальный взгляд на творчество Александра Вампилова, известного прежде всего как драматург.

Особенности постановки:

Хотя Вампилов ассоциируется с такими произведениями, как «Утиная охота» и «Старший сын», в новом спектакле акцент смещён на менее известные аспекты его творчества — прозу и публицистику. Эти ранние рассказы и фельетоны отличает юмор, лирическая наивность и доброта. Каждый сюжет погружает в мир обыденной жизни человека из глубинки, сталкивающегося с житейскими испытаниями, но остающегося верным своей правде.

Режиссёрская концепция:

Станислав Парфёнов отмечает: «Для меня очень важно пересечение с сегодняшним днём. Мне нравится, что герои Вампилова думают о будущем. Это маленькие люди, которые строят огромную страну. В наше время усиливается тенденция жить здесь и сейчас, не загадывая, где будешь через три года. Не хочется давать этому оценку, но поразмышлять — интересно».

Творческая команда:

  • Художник-постановщик: Алиса Юфа, талантливый иллюстратор с трогательным и ироничным стилем, который отлично передаёт атмосферу произведений Вампилова.
  • Музыка: Спектакль будет сопровождаться фольклорными композициями и авторской музыкой Юрия Гальцева. Художественный руководитель Театра Эстрады написал несколько песен на стихи Юрия Левитанского специально для этой постановки.

«Вампилов. Оттепель» — это не только погружение в мир классических произведений, но и попытка понять, как они перекликаются с нашим временем. Не упустите возможность увидеть эту тёплую и глубокую премьеру в Театре Эстрады.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
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Санкт-Петербург, 8 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽

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