Спектакль Вампилов. Оттепель

Спектакль по произведениям Вампилова в Театре Эстрады Аркадия Райкина

Режиссёр Станислав Парфёнов предлагает зрителям уникальный взгляд на творчество Александра Вампилова, известного прежде всего как драматург.

Особенности постановки:

Хотя Вампилов ассоциируется с такими произведениями, как «Утиная охота» и «Старший сын», в новом спектакле акцент смещён на менее известные аспекты его творчества — прозу и публицистику. Эти ранние рассказы и фельетоны отличает юмор, лирическая наивность и доброта. Каждый сюжет погружает в мир обыденной жизни человека из глубинки, сталкивающегося с житейскими испытаниями, но остающегося верным своей правде.

Режиссёрская концепция:

Станислав Парфёнов отмечает: «Для меня очень важно пересечение с сегодняшним днём. Мне нравится, что герои Вампилова думают о будущем. Это маленькие люди, которые строят огромную страну. В наше время усиливается тенденция жить здесь и сейчас, не загадывая, где будешь через три года. Не хочется давать этому оценку, но поразмышлять — интересно».

Творческая команда:

Художник-постановщик: Алиса Юфа, талантливый иллюстратор с трогательным и ироничным стилем, который отлично передаёт атмосферу произведений Вампилова.

Алиса Юфа, талантливый иллюстратор с трогательным и ироничным стилем, который отлично передаёт атмосферу произведений Вампилова. Музыка: Спектакль будет сопровождаться фольклорными композициями и авторской музыкой Юрия Гальцева. Художественный руководитель Театра Эстрады написал несколько песен на стихи Юрия Левитанского специально для этой постановки.

«Вампилов. Оттепель» — это не только погружение в мир классических произведений, но и попытка понять, как они перекликаются с нашим временем. Не упустите возможность увидеть эту тёплую и глубокую премьеру в Театре Эстрады.